Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ангушт - состав

    Город Назрань
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 1
    Сайт http://www.fc-angusht.ru/
    Стадион Центральный им. Р. Аушева
    Тренер Умар Мархиев
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    28 Шибилов Ибрагим Россия Вра 30 - - - - - -
    5 Аушев Апти Россия Защ 38 - - - - - -
    4 Балаев Магомед Россия Защ 27 - - - - - -
    61 Евлоев Магомед Россия Защ 30 - - - - - -
    10 Ахильгов Абдулхамид Россия Пол 42 - - - - - -
    19 Михайлов Константин Россия Пол 33 - - - - - -
    8 Дзейтов Аслан Россия Пол 32 - - - - - -
    22 Шаров Сергей Россия Пол 31 - - - - - -
    17 Прус Альберт Россия Пол 35 - - - - - -
    7 Барахоев Ахмед Россия Пол 38 - - - - - -
    10 Конов Асланбек Россия Пол 38 - - - - - -
    15 Ахкильгов Зелимхан Россия Пол 29 - - - - - -
    20 Коттоев Адам Россия Пол 35 - - - - - -
    55 Албогочиев Ибрагим Россия Пол 26 - - - - - -
    17 Хамхоев Ислам Россия Пол 30 - - - - - -
    11 Зязиков Руслан Россия Нап 38 - - - - - -
    9 Цуроев Ислам Россия Нап 33 - - - - - -
    11 Конов Заурбек Россия Нап 38 - - - - - -
    23 Волков Александр Россия Нап 32 - - - - - -
    7 Кариев Тазир Россия Нап 34 - - - - - -
    32 Мержоев Борис Россия Нап 28 - - - - - -
    Всего игроков: 21, из них вратарей: 1, защитников: 3, полузащитников: 11, нападающих: 6
    • Читайте нас: 
    11