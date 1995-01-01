Россия. Кубок (2017-2018) Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015-2016) Россия. Кубок (2015-2016) Россия. ФНЛ (2013-2014) Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг (2009)

Статистика по турнирам:

Статистика по турнирам: