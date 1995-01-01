Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|28
|Шибилов Ибрагим
|Вра
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Аушев Апти
|Защ
|38
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Балаев Магомед
|Защ
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|61
|Евлоев Магомед
|Защ
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Ахильгов Абдулхамид
|Пол
|42
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|Михайлов Константин
|Пол
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Дзейтов Аслан
|Пол
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|Шаров Сергей
|Пол
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|Прус Альберт
|Пол
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Барахоев Ахмед
|Пол
|38
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Конов Асланбек
|Пол
|38
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|Ахкильгов Зелимхан
|Пол
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Коттоев Адам
|Пол
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|55
|Албогочиев Ибрагим
|Пол
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|Хамхоев Ислам
|Пол
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Зязиков Руслан
|Нап
|38
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Цуроев Ислам
|Нап
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Конов Заурбек
|Нап
|38
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|Волков Александр
|Нап
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Кариев Тазир
|Нап
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|32
|Мержоев Борис
|Нап
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 21, из них вратарей: 1, защитников: 3, полузащитников: 11, нападающих: 6