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Главные новости
Слуцкий уезжает в Китай, ЦСКА купил форварда, «Интер» хочет игрока «Спартака» и другие новости
01:15
Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
01:01
Кубок Италии. «Наполи» дома разгромно проиграл «Фрозиноне» (0:4) и вылетел из турнира
2
00:45
Канчельскис высмеял скорое назначение Слуцкого в китайский клуб
19 декабря
23:59
Скандал в чемпионате Турции: команда ушла с поля из-за судейского решения
2
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Все новости
01:33
Примера. «Атлетико» упустил победу над «Хетафе» (3:3), дважды пропустив в концовке; «Севилья» крупно выиграла после смены тренера
00:29
Бундеслига. «Боруссия Д» и «РБ Лейпциг» потеряли очки
00:18
Быстров: «Соболев усилит «Зенит»? Вы издеваетесь?»
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19 декабря
23:46
ЦСКА отказался от бесплатного подписания защитника сборной Уругвая по трем причинам
23:40
Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны
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Куртуа рассказал о конфликте с Тедеско: «Он угрожал мне»
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КЧМ. «Манчестер Сити» разгромил «Ураву Рэд Даймондс» (3:0) и вышел в финал
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