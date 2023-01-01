Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ахал - турнирная таблица

Анау
Результаты Расписание Таблица
Основной этап
Плей-офф
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Аль-Айн
2
Аль-Фейха
3
Пахтакор
4
Ахал
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
17
9
8
15
6
3
0
3
12
10
2
9
6
2
1
3
8
11
-3
7
6
1
1
4
6
13
-7
4
Группа B
1
Насаф
2
Шарджа
3
Аль-Садд
4
Аль-Файсалы
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
10
6
4
11
6
2
3
1
4
4
0
9
6
2
2
2
11
6
5
8
6
1
1
4
3
12
-9
4
Группа C
1
Аль-Иттихад
2
Сепахан
3
Аль-Кува Аль-Джавия
4
ОКМК
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
11
4
7
15
6
3
1
2
16
8
8
10
6
3
1
2
9
7
2
10
6
0
0
6
5
22
-17
0
Группа D
1
Аль-Хиляль
2
Навбахор
3
Нассаджи
4
Мумбаи Сити
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
16
2
14
16
6
4
1
1
11
6
5
13
6
2
0
4
7
10
-3
6
6
0
0
6
1
17
-16
0
Группа E
1
Аль-Наср
2
Персеполис
3
Аль-Духаиль
4
Истиклол
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
13
7
6
14
6
2
2
2
5
5
0
8
6
2
1
3
9
9
0
7
6
0
3
3
3
9
-6
3
Группа F
1
Бангкок Юнайтед
2
Чонбук Хендай Моторс
3
Лайон Сити
4
Китчи
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
11
8
3
13
6
4
0
2
12
9
3
12
6
2
0
4
5
9
-4
6
6
1
1
4
7
9
-2
4
Группа G
1
Йокогама Маринос
2
Шаньдун Тайшань
3
Инчхон Юнайтед
4
Кая
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
12
7
5
12
6
4
0
2
14
7
7
12
6
4
0
2
14
9
5
12
6
0
0
6
4
21
-17
0
Группа H
1
Вентфорет Кофу
2
Мельбурн Сити
3
Чжэцзян Профешионал
4
Бурирам Юнайтед
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
11
8
3
11
6
2
3
1
8
6
2
9
6
2
1
3
9
13
-4
7
6
2
0
4
9
10
-1
6
Группа I
1
Кавасаки Фронтале
2
Ульсан Хендэ
3
Джохор
4
БГ Патхум Юнайтед
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
17
6
11
16
6
3
1
2
12
8
4
10
6
3
0
3
11
13
-2
9
6
0
0
6
9
22
-13
0
Группа J
1
Пхохан Стилерс
2
Урава Рэд Даймондс
3
Ухань Три Таунс
4
Ханой
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
14
5
9
16
6
2
2
2
12
8
4
8
6
1
2
3
8
11
-3
5
6
1
1
4
6
16
-10
4
Команда
1
Аль-Айн
2
Аль-Фейха
3
Ахал
4
Пахтакор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
9
6
3
6
3
2
0
1
7
4
3
6
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
4
7
-3
3
Группа 1
1
Насаф
2
Шарджа
3
Аль-Садд
4
Аль-Файсалы
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
3
4
7
3
2
0
1
2
2
0
6
3
1
2
0
8
2
6
5
3
1
1
1
2
2
0
4
Группа 2
1
Аль-Иттихад
2
Аль-Кува Аль-Джавия
3
Сепахан
4
ОКМК
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
1
5
9
3
2
1
0
7
4
3
7
3
2
0
1
10
3
7
6
3
0
0
3
3
7
-4
0
Группа 3
1
Аль-Хиляль
2
Навбахор
3
Нассаджи
4
Мумбаи Сити
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
9
2
7
7
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 4
1
Аль-Наср
2
Аль-Духаиль
3
Истиклол
4
Персеполис
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
4
3
7
3
1
0
2
4
4
0
3
3
0
3
0
2
2
0
3
3
1
0
2
3
4
-1
3
Группа 5
1
Чонбук Хендай Моторс
2
Бангкок Юнайтед
3
Лайон Сити
4
Китчи
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
3
5
9
3
2
1
0
5
3
2
7
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
0
3
3
6
-3
0
Группа 6
1
Йокогама Маринос
2
Шаньдун Тайшань
3
Инчхон Юнайтед
4
Кая
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
8
4
4
6
3
2
0
1
9
3
6
6
3
2
0
1
6
3
3
6
3
0
0
3
3
8
-5
0
Группа 7
1
Вентфорет Кофу
2
Чжэцзян Профешионал
3
Бурирам Юнайтед
4
Мельбурн Сити
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
4
4
7
3
2
0
1
6
4
2
6
3
1
0
2
6
6
0
3
3
0
2
1
1
2
-1
2
Группа 8
1
Кавасаки Фронтале
2
Ульсан Хендэ
3
Джохор
4
БГ Патхум Юнайтед
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
2
8
9
3
2
1
0
8
4
4
7
3
2
0
1
6
3
3
6
3
0
0
3
5
11
-6
0
Группа 9
1
Пхохан Стилерс
2
Урава Рэд Даймондс
3
Ухань Три Таунс
4
Ханой
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
2
5
9
3
2
0
1
8
3
5
6
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
1
1
5
6
-1
4
Команда
1
Аль-Айн
2
Пахтакор
3
Аль-Фейха
4
Ахал
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
3
5
9
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
0
2
5
6
-1
3
3
0
0
3
3
10
-7
0
Группа 1
1
Насаф
2
Шарджа
3
Аль-Садд
4
Аль-Файсалы
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
3
0
2
2
0
3
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
0
3
1
10
-9
0
Группа 2
1
Аль-Иттихад
2
Сепахан
3
Аль-Кува Аль-Джавия
4
ОКМК
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
1
1
6
5
1
4
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
0
0
3
2
15
-13
0
Группа 3
1
Аль-Хиляль
2
Навбахор
3
Нассаджи
4
Мумбаи Сити
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
0
7
9
3
2
1
0
6
3
3
7
3
1
0
2
4
4
0
3
3
0
0
3
0
11
-11
0
Группа 4
1
Аль-Наср
2
Персеполис
3
Аль-Духаиль
4
Истиклол
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
3
3
7
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
5
5
0
4
3
0
0
3
1
7
-6
0
Группа 5
1
Бангкок Юнайтед
2
Китчи
3
Чонбук Хендай Моторс
4
Лайон Сити
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
5
1
6
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
1
0
2
2
5
-3
3
Группа 6
1
Инчхон Юнайтед
2
Йокогама Маринос
3
Шаньдун Тайшань
4
Кая
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
8
6
2
6
3
2
0
1
4
3
1
6
3
2
0
1
5
4
1
6
3
0
0
3
1
13
-12
0
Группа 7
1
Мельбурн Сити
2
Вентфорет Кофу
3
Бурирам Юнайтед
4
Чжэцзян Профешионал
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
4
3
7
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
1
2
3
9
-6
1
Группа 8
1
Кавасаки Фронтале
2
Ульсан Хендэ
3
Джохор
4
БГ Патхум Юнайтед
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
4
3
7
3
1
0
2
4
4
0
3
3
1
0
2
5
10
-5
3
3
0
0
3
4
11
-7
0
Группа 9
1
Пхохан Стилерс
2
Урава Рэд Даймондс
3
Ухань Три Таунс
4
Ханой
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
3
4
7
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
0
3
3
7
-4
0
3
0
0
3
1
10
-9
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
1/8 финала
Насаф
0
1
Аль-Айн
0
2
Насаф
0 : 0
Аль-Айн
Аль-Айн
2 : 1
Насаф
Аль-Фейха
0
0
Аль-Наср
1
2
Аль-Фейха
0 : 1
Аль-Наср
Аль-Наср
2 : 0
Аль-Фейха
Сепахан
1
1
Аль-Хиляль
3
3
Сепахан
1 : 3
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
3 : 1
Сепахан
Навбахор
0
1
Аль-Иттихад
0
2
Навбахор
0 : 0
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
2 : 1
Навбахор
Чонбук Хендай Моторс
2
1
Пхохан Стилерс
0
1
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
Пхохан Стилерс
Пхохан Стилерс
1 : 1
Чонбук Хендай Моторс
Ульсан Хендэ
3
2
Вентфорет Кофу
0
1
Ульсан Хендэ
3 : 0
Вентфорет Кофу
Вентфорет Кофу
1 : 2
Ульсан Хендэ
Шаньдун Тайшань
2
4
Кавасаки Фронтале
3
2
Шаньдун Тайшань
2 : 3
Кавасаки Фронтале
Кавасаки Фронтале
2 : 4
Шаньдун Тайшань
Бангкок Юнайтед
2
0
Йокогама Маринос
2
1
Бангкок Юнайтед
2 : 2
Йокогама Маринос
Йокогама Маринос
1 : 0
Бангкок Юнайтед
1/4 финала
Аль-Айн
1
3
Аль-Наср
0
4
Аль-Айн
1 : 0
Аль-Наср
Аль-Наср
4 : 3
Аль-Айн
Аль-Хиляль
2
2
Аль-Иттихад
0
0
Аль-Хиляль
2 : 0
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
0 : 2
Аль-Хиляль
Чонбук Хендай Моторс
1
0
Ульсан Хендэ
1
1
Чонбук Хендай Моторс
1 : 1
Ульсан Хендэ
Ульсан Хендэ
1 : 0
Чонбук Хендай Моторс
Шаньдун Тайшань
1
0
Йокогама Маринос
2
1
Шаньдун Тайшань
1 : 2
Йокогама Маринос
Йокогама Маринос
1 : 0
Шаньдун Тайшань
1/2 финала
Аль-Айн
4
1
Аль-Хиляль
2
2
Аль-Айн
4 : 2
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
2 : 1
Аль-Айн
Ульсан Хендэ
1
2
Йокогама Маринос
0
4
Ульсан Хендэ
1 : 0
Йокогама Маринос
Йокогама Маринос
4 : 2
Ульсан Хендэ
Финал
Йокогама Маринос
2
1
Аль-Айн
1
5
Йокогама Маринос
2 : 1
Аль-Айн
Аль-Айн
5 : 1
Йокогама Маринос
Главные новости
Итоговый состав сборной России, увольнение Тедеско, новый клуб Гусева и другие новости
02:00
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
1
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
ВидеоРадимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
2
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+