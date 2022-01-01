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Украинская Премьер-лига 2026/2027
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€ 21 млн
ЛНЗ - новости команды
Черкасы
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Черкасы-Арена
Сайт:
http://fc-lnz.com/
Тренер:
Андрес Карраско
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«ЛНЗ» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«ЛНЗ» – «Оболонь»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Украины 2026/2027
11 сентября
Трансляция
«Динамо Киев» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Динамо Киев» – «ЛНЗ»: кто победит в матче 5-го тура Премьер-лиги 2026/2027
5 сентября
Трансляция
«ЛНЗ» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«ЛНЗ» – «Верес»: кто победит в матче 4-го тура Премьер-лиги 2026/2027
29 августа
Трансляция
«ЛНЗ» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2026
16 августа
«ЛНЗ» – «Черноморец Одесса»: кто победит в матче 3-го тура чемпионата Украины 2026/2027
15 августа
Трансляция
«Карпаты» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2026
10 августа
«Карпаты» – «ЛНЗ»: кто победит в матче 2 тура Премьер-лиги 2026
9 августа
Трансляция
«Буковина» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2026
3 августа
«Буковина» – «ЛНЗ»: кто победит в матче 1 тура Премьер-лиги 2026
2 августа
Трансляция
«Гент» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Гент» – «ЛНЗ»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
ЛНЗ – «Гент»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
22 июля
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
Трансляция
«Оболонь» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
Трансляция
«Кудровка» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2026
18 мая
«Кудровка» – «ЛНЗ»: прогноз и ставки на матч 18 мая 2026 с коэффициентом 1.5
17 мая
Трансляция
«ЛНЗ» – «Полтава»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«ЛНЗ» – «Полтава»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 1.62
12 мая
Трансляция
«ЛНЗ» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
Трансляция
«Карпаты» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Трансляция
«ЛНЗ» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026
26 апреля
«ЛНЗ» – «Металлист 1925»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.38
25 апреля
Трансляция
«Колос» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026
18 апреля
Трансляция
«ЛНЗ» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2026
13 апреля
«ЛНЗ» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 13 апреля 2026 с коэффициентом 3.35
12 апреля
Трансляция
«Кривбасс» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026
5 апреля
Трансляция
«Рух» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026
21 марта
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