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    ЛНЗ - результаты

    Город Черкасы
    Дивизион Украина-Премьер-Лига
    Сайт fc-lnz.com/
    Стадион Черкасы-Арена
    Тренер Олег Дулуб
    Турниры:
    Украина. Премьер-лига (2023/2024)
    4 тур 18 августа, пятница 17:00 1:2
    3 тур 13 августа, воскресенье 17:00 2:0
    2 тур 5 августа, суббота 15:00 0:3
    1 тур 30 июля, воскресенье 15:00 0:2
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