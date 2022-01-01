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Главная
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
ЛНЗ
Состав
€ 21 млн
ЛНЗ - состав команды
Черкасы
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Черкасы-Арена
Сайт:
http://fc-lnz.com/
Тренер:
Андрес Карраско
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Ледвий Дмитрий
Вра
23
€ 0.5 млн
72
Kirill Samoilenko
Вра
-
12
Паламарчук Алексей
Вра
35
-
17
Кузик Денис
Защ
23
€ 2 млн
29
Дидык Роман
Защ
23
€ 1.5 млн
25
Горин Олег
Защ
26
€ 1.2 млн
34
Муравский Назарий
Защ
26
€ 1.2 млн
14
Драмбаев Александр
Защ
25
€ 0.9 млн
92
Слюбик Богдан
Защ
22
€ 0.6 млн
75
Китела Андрей
Защ
21
€ 0.5 млн
33
Путря Илья
Защ
28
€ 0.5 млн
93
Роман Виталий
Защ
23
€ 0.5 млн
18
Каплиенко Александр
Защ
30
€ 0.2 млн
9
Твердохлеб Егор
Пол
25
€ 1.8 млн
16
Рябов Артур
Пол
26
€ 1.2 млн
19
Пастух Евгений
Пол
22
€ 1 млн
10
Яшари Мухаррем
Пол
28
€ 1 млн
5
Ноникашвили Шота
Пол
25
€ 0.7 млн
6
Танковский Вячеслав
Пол
31
€ 0.6 млн
30
Таллес
Пол
28
€ 0.5 млн
11
Пасич Геннадий
Пол
33
€ 0.3 млн
18
Abdul Awudu
Пол
-
20
Yuriy Tlumak
Пол
-
99
Korede Adedoyin
Пол
-
8
Adam Yakubu
Пол
-
90
Ассинор Марк
Нап
26
€ 1.5 млн
7
Микитишин Артур
Нап
23
€ 0.8 млн
77
Кара Теди
Нап
26
€ 0.8 млн
27
Беннетт Джуисон
Нап
22
€ 0.6 млн
23
Кравчук Данил
Нап
25
€ 0.5 млн
37
Яд Папа
Нап
26
€ 0.4 млн
Всего игроков: 31, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 12, нападающих: 6
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