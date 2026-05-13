13.05.2026, среда, 15:30
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Украина. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
ЛНЗ
ЛНЗ
4-2-3-1
12
Паламарчук
17
Кузик
25
Горин
29
Дидык
14
Драмбаев
11
Пасич
16
Рябов
7
Микитишин
9
Твердохлеб
19
Пастух
90
Ассинор
3-1-3-1-2
1
5
20
Мисюра
12
44
Плахтырь
15
7
10
8
Одарюк
38
24
16
Рябов
4
4
16
Рябов
19
Пастух
8
8
19
Пастух
7
Микитишин
22
Яшари
22
Яшари
7
Микитишин
9
Твердохлеб
6
Танковский
6
Танковский
9
Твердохлеб
90
Ассинор
21
Кравчук
21
Кравчук
90
Ассинор
24
19
Бужин
19
Бужин
24
10
11
Пятов
11
Пятов
10
93
Кобзарь
93
Кобзарь
44
Плахтырь
14
Марусич
14
Марусич
44
Плахтырь
Остались в запасе
ЛНЗ
Полтава
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
34
Назарий Муравский
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
18
Abdul Awudu
ЦП
24
Mark Podolyak
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
96
Даниил Ермолов
ВР
2
Никита Кононов
ПЗ
88
Oleksandr Vivdych
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
34
Назарий Муравский
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
18
Abdul Awudu
ЦП
24
Mark Podolyak
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Остались в запасе
96
Даниил Ермолов
ВР
2
Никита Кононов
ПЗ
88
Oleksandr Vivdych
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Владимир Сысенко
Статистика матча ЛНЗ - Полтава
1
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
0
Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Полтавы», 28-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Полтава»
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Источник: «Бомбардир»