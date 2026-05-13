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  • «ЛНЗ» – «Полтава»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

«ЛНЗ» – «Полтава»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

13 мая, 14:20
ЛНЗ
13.05.2026, среда, 15:30
Украина. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Полтава
8' Е. Твердохлеб 73' Д. Кузик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
12
Алексей Паламарчук
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
7
Артур Микитишин
ЛВ
16
Артур Рябов
ЦП
19
Евгений Пастух
АП
9
Егор Твердохлеб
АП
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Полтава
1
Mykyta Minchev
ВР
5
V. Pidlepych
ЦЗ
20
Евгений Мисюра
ЦЗ
12
A. Savenkov
ЦЗ
44
Дмитрий Плахтырь
ОП
15
Vladyslav Danylenko
ЦП
7
D. Galenkov
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
24
I. Ukhan
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
ЛНЗ
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
34
Назарий Муравский
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
18
Abdul Awudu
ЦП
24
Mark Podolyak
ЦП
8
Adam Yakubu
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
21
Данил Кравчук
ПВ
Полтава
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Николай Бужин
ПЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
11
Александр Пятов
ЦП
88
Oleksandr Vivdych
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
14
Максим Марусич
ЦФ
4-2-3-1
12
Паламарчук
17
Кузик
25
Горин
29
Дидык
14
Драмбаев
11
Пасич
16
Рябов
7
Микитишин
9
Твердохлеб
19
Пастух
90
Ассинор
3-1-3-1-2
1
5
20
Мисюра
12
44
Плахтырь
15
7
10
8
Одарюк
38
24
16
Рябов
4
4
16
Рябов
19
Пастух
8
8
19
Пастух
7
Микитишин
22
Яшари
22
Яшари
7
Микитишин
9
Твердохлеб
6
Танковский
6
Танковский
9
Твердохлеб
90
Ассинор
21
Кравчук
21
Кравчук
90
Ассинор
24
19
Бужин
19
Бужин
24
10
11
Пятов
11
Пятов
10
93
Кобзарь
93
Кобзарь
44
Плахтырь
14
Марусич
14
Марусич
44
Плахтырь
Остались в запасе
ЛНЗ
Полтава
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
34
Назарий Муравский
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
18
Abdul Awudu
ЦП
24
Mark Podolyak
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
96
Даниил Ермолов
ВР
2
Никита Кононов
ПЗ
88
Oleksandr Vivdych
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
34
Назарий Муравский
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
18
Abdul Awudu
ЦП
24
Mark Podolyak
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Остались в запасе
96
Даниил Ермолов
ВР
2
Никита Кононов
ПЗ
88
Oleksandr Vivdych
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Владимир Сысенко
Статистика матча ЛНЗ - Полтава
1
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
0

Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Полтавы», 28-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ»«Полтава»

«ЛНЗ» – «Полтава»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полтава ЛНЗ
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