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Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Полтавы», 28-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Полтава»