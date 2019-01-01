Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сборная Гуама по футболу - Таблица

Товарищеские матчи. Сборные
Тренер:
Росс Ава
Состав Статистика Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Кувейт
2
Мьянма
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
9
0
9
3
1
0
0
1
0
9
-9
0
Группа A
1
Саудовская Аравия
2
ОАЭ
3
Палестина
4
Малайзия
5
Восточный Тимор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
6
2
0
27
5
22
20
8
5
2
1
25
4
21
17
8
3
3
2
22
6
16
12
8
1
1
6
4
29
-25
4
8
0
2
6
2
36
-34
2
Группа B
1
Австралия
2
Иордания
3
Киргизия
4
Таджикистан
5
Бангладеш
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
0
1
29
4
25
21
8
5
1
2
21
7
14
16
8
4
2
2
10
8
2
14
8
1
2
5
9
20
-11
5
8
0
1
7
2
32
-30
1
Группа C
1
Катар
2
Китай
3
Гонконг
4
Мальдивы
5
Бутан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
0
1
29
4
25
21
8
5
2
1
27
1
26
17
8
4
2
2
13
5
8
14
8
2
0
6
8
20
-12
6
8
0
0
8
5
52
-47
0
Группа D
1
Иран
2
Оман
3
Туркменистан
4
Гуам
5
Индия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
6
2
0
26
3
23
20
8
4
2
2
11
7
4
14
8
4
1
3
10
11
-1
13
8
2
1
5
3
16
-13
7
8
1
0
7
5
18
-13
3
Группа E
1
Япония
2
Сирия
3
Сингапур
4
Афганистан
5
Камбоджа
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
1
0
27
0
27
22
8
6
0
2
26
11
15
18
8
3
1
4
9
9
0
10
8
3
0
5
8
24
-16
9
8
0
0
8
1
27
-26
0
Группа F
1
Таиланд
2
Ирак
3
Вьетнам
4
Индонезия
5
Китайский Тайбэй
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
14
6
8
14
6
3
3
0
13
6
7
12
6
2
1
3
7
8
-1
7
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
6
5
19
-14
0
Группа G
1
Южная Корея
2
Ливан
3
Кувейт
4
Мьянма
5
Лаос
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
7
0
0
24
0
24
21
8
3
2
3
12
6
6
11
4
2
1
1
3
1
2
7
6
1
2
3
6
12
-6
5
7
0
1
6
3
29
-26
1
Группа H
1
Узбекистан
2
КНДР
3
Филиппины
4
Бахрейн
5
Йемен
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
0
1
20
7
13
21
8
5
1
2
12
8
4
16
8
3
1
4
8
12
-4
10
8
3
0
5
10
10
0
9
8
1
0
7
2
15
-13
3
Команда
1
Кувейт
2
Мьянма
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
9
0
9
3
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
1
Саудовская Аравия
2
ОАЭ
3
Палестина
4
Восточный Тимор
5
Малайзия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
14
3
11
12
4
3
1
0
21
1
20
10
4
2
2
0
13
0
13
8
4
0
1
3
1
13
-12
1
4
0
1
3
3
11
-8
1
Группа 2
1
Австралия
2
Иордания
3
Киргизия
4
Таджикистан
5
Бангладеш
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
20
1
19
12
4
3
1
0
13
0
13
10
4
2
1
1
6
4
2
7
4
1
0
3
6
7
-1
3
4
0
1
3
2
12
-10
1
Группа 3
1
Катар
2
Китай
3
Гонконг
4
Мальдивы
5
Бутан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
22
0
22
12
4
3
1
0
18
0
18
10
4
2
1
1
11
3
8
7
4
1
0
3
4
7
-3
3
4
0
0
4
3
14
-11
0
Группа 4
1
Иран
2
Оман
3
Туркменистан
4
Гуам
5
Индия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
15
1
14
12
4
3
1
0
8
2
6
10
4
3
1
0
6
3
3
10
4
2
1
1
3
7
-4
7
4
1
0
3
3
7
-4
3
Группа 5
1
Япония
2
Сирия
3
Афганистан
4
Сингапур
5
Камбоджа
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
13
0
13
10
4
3
0
1
12
5
7
9
4
2
0
2
5
13
-8
6
4
2
0
2
4
6
-2
6
4
0
0
4
0
13
-13
0
Группа 6
1
Ирак
2
Таиланд
3
Вьетнам
4
Индонезия
5
Китайский Тайбэй
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
3
5
7
3
2
1
0
7
4
3
7
3
1
1
1
5
5
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 7
1
Южная Корея
2
Ливан
3
Мьянма
4
Кувейт
5
Лаос
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
13
0
13
9
4
1
1
2
8
5
3
4
3
1
0
2
3
5
-2
3
2
0
1
1
0
1
-1
1
4
0
1
3
2
11
-9
1
Группа 8
1
Узбекистан
2
КНДР
3
Бахрейн
4
Филиппины
5
Йемен
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
6
1
5
12
4
3
1
0
7
2
5
10
4
2
0
2
5
5
0
6
4
2
0
2
6
9
-3
6
4
0
0
4
1
10
-9
0
Команда
1
Кувейт
2
Мьянма
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
9
-9
0
Группа 1
1
Саудовская Аравия
2
ОАЭ
3
Палестина
4
Малайзия
5
Восточный Тимор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
13
2
11
8
4
2
1
1
4
3
1
7
4
1
1
2
9
6
3
4
4
1
0
3
1
18
-17
3
4
0
1
3
1
23
-22
1
Группа 2
1
Австралия
2
Киргизия
3
Иордания
4
Таджикистан
5
Бангладеш
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
0
1
9
3
6
9
4
2
1
1
4
4
0
7
4
2
0
2
8
7
1
6
4
0
2
2
3
13
-10
2
4
0
0
4
0
20
-20
0
Группа 3
1
Катар
2
Гонконг
3
Китай
4
Мальдивы
5
Бутан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
0
1
7
4
3
9
4
2
1
1
2
2
0
7
4
2
1
1
9
1
8
7
4
1
0
3
4
13
-9
3
4
0
0
4
2
38
-36
0
Группа 4
1
Иран
2
Оман
3
Туркменистан
4
Гуам
5
Индия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
11
2
9
8
4
1
1
2
3
5
-2
4
4
1
0
3
4
8
-4
3
4
0
0
4
0
9
-9
0
4
0
0
4
2
11
-9
0
Группа 5
1
Япония
2
Сирия
3
Сингапур
4
Афганистан
5
Камбоджа
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
14
0
14
12
4
3
0
1
14
6
8
9
4
1
1
2
5
3
2
4
4
1
0
3
3
11
-8
3
4
0
0
4
1
14
-13
0
Группа 6
1
Таиланд
2
Ирак
3
Вьетнам
4
Индонезия
5
Китайский Тайбэй
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
2
5
7
3
1
2
0
5
3
2
5
3
1
0
2
2
3
-1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
4
13
-9
0
Группа 7
1
Южная Корея
2
Ливан
3
Кувейт
4
Мьянма
5
Лаос
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
11
0
11
12
4
2
1
1
4
1
3
7
2
2
0
0
3
0
3
6
3
0
2
1
3
7
-4
2
3
0
0
3
1
18
-17
0
Группа 8
1
Узбекистан
2
КНДР
3
Филиппины
4
Бахрейн
5
Йемен
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
0
1
14
6
8
9
4
2
0
2
5
6
-1
6
4
1
1
2
2
3
-1
4
4
1
0
3
5
5
0
3
4
1
0
3
1
5
-4
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
22:33
1
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
22:17
Видео«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
22:00
2
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
21:47
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
21:24
4
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
20:57
3
ВидеоГенич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
20:38
5
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
2
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
13
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+