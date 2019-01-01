Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
6
2
0
27
5
22
20
8
5
2
1
25
4
21
17
8
3
3
2
22
6
16
12
8
1
1
6
4
29
-25
4
8
0
2
6
2
36
-34
2
Группа B
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
0
1
29
4
25
21
8
5
1
2
21
7
14
16
8
4
2
2
10
8
2
14
8
1
2
5
9
20
-11
5
8
0
1
7
2
32
-30
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
0
1
29
4
25
21
8
5
2
1
27
1
26
17
8
4
2
2
13
5
8
14
8
2
0
6
8
20
-12
6
8
0
0
8
5
52
-47
0
Группа D
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
6
2
0
26
3
23
20
8
4
2
2
11
7
4
14
8
4
1
3
10
11
-1
13
8
2
1
5
3
16
-13
7
8
1
0
7
5
18
-13
3
Группа E
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
1
0
27
0
27
22
8
6
0
2
26
11
15
18
8
3
1
4
9
9
0
10
8
3
0
5
8
24
-16
9
8
0
0
8
1
27
-26
0
Группа F
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
14
6
8
14
6
3
3
0
13
6
7
12
6
2
1
3
7
8
-1
7
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
6
5
19
-14
0
Группа G
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
7
0
0
24
0
24
21
8
3
2
3
12
6
6
11
4
2
1
1
3
1
2
7
6
1
2
3
6
12
-6
5
7
0
1
6
3
29
-26
1
Группа H
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
0
1
20
7
13
21
8
5
1
2
12
8
4
16
8
3
1
4
8
12
-4
10
8
3
0
5
10
10
0
9
8
1
0
7
2
15
-13
3
Группа 1
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
14
3
11
12
4
3
1
0
21
1
20
10
4
2
2
0
13
0
13
8
4
0
1
3
1
13
-12
1
4
0
1
3
3
11
-8
1
Группа 2
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
20
1
19
12
4
3
1
0
13
0
13
10
4
2
1
1
6
4
2
7
4
1
0
3
6
7
-1
3
4
0
1
3
2
12
-10
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
22
0
22
12
4
3
1
0
18
0
18
10
4
2
1
1
11
3
8
7
4
1
0
3
4
7
-3
3
4
0
0
4
3
14
-11
0
Группа 4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
15
1
14
12
4
3
1
0
8
2
6
10
4
3
1
0
6
3
3
10
4
2
1
1
3
7
-4
7
4
1
0
3
3
7
-4
3
Группа 5
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
13
0
13
10
4
3
0
1
12
5
7
9
4
2
0
2
5
13
-8
6
4
2
0
2
4
6
-2
6
4
0
0
4
0
13
-13
0
Группа 6
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
3
5
7
3
2
1
0
7
4
3
7
3
1
1
1
5
5
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 7
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
13
0
13
9
4
1
1
2
8
5
3
4
3
1
0
2
3
5
-2
3
2
0
1
1
0
1
-1
1
4
0
1
3
2
11
-9
1
Группа 8
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
6
1
5
12
4
3
1
0
7
2
5
10
4
2
0
2
5
5
0
6
4
2
0
2
6
9
-3
6
4
0
0
4
1
10
-9
0
Группа 1
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
13
2
11
8
4
2
1
1
4
3
1
7
4
1
1
2
9
6
3
4
4
1
0
3
1
18
-17
3
4
0
1
3
1
23
-22
1
Группа 2
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
0
1
9
3
6
9
4
2
1
1
4
4
0
7
4
2
0
2
8
7
1
6
4
0
2
2
3
13
-10
2
4
0
0
4
0
20
-20
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
0
1
7
4
3
9
4
2
1
1
2
2
0
7
4
2
1
1
9
1
8
7
4
1
0
3
4
13
-9
3
4
0
0
4
2
38
-36
0
Группа 4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
11
2
9
8
4
1
1
2
3
5
-2
4
4
1
0
3
4
8
-4
3
4
0
0
4
0
9
-9
0
4
0
0
4
2
11
-9
0
Группа 5
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
14
0
14
12
4
3
0
1
14
6
8
9
4
1
1
2
5
3
2
4
4
1
0
3
3
11
-8
3
4
0
0
4
1
14
-13
0
Группа 6
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
2
5
7
3
1
2
0
5
3
2
5
3
1
0
2
2
3
-1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
4
13
-9
0
Группа 7
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
11
0
11
12
4
2
1
1
4
1
3
7
2
2
0
0
3
0
3
6
3
0
2
1
3
7
-4
2
3
0
0
3
1
18
-17
0
Группа 8
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
0
1
14
6
8
9
4
2
0
2
5
6
-1
6
4
1
1
2
2
3
-1
4
4
1
0
3
5
5
0
3
4
1
0
3
1
5
-4
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире