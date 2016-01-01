Турниры:
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа D
|Второй этап, 9 тур
|24 марта, четверг
|18:00
|Оман
|1:0
|Гуам
|Второй этап, 8 тур
|17 ноября, вторник
|08:30
|Гуам
|0:6
|Иран
|Второй этап, 7 тур
|12 ноября, четверг
|16:30
|Индия
|1:0
|Гуам
|Второй этап, 6 тур
|13 октября, вторник
|16:00
|Туркменистан
|1:0
|Гуам
|Второй этап, 4 тур
|8 сентября, вторник
|09:00
|Гуам
|0:0
|Оман
|Второй этап, 3 тур
|3 сентября, четверг
|17:30
|Иран
|6:0
|Гуам
|Второй этап, 2 тур
|16 июня, вторник
|09:15
|Гуам
|2:1
|Индия
|Второй этап, 1 тур
|11 июня, четверг
|09:15
|Гуам
|1:0
|Туркменистан