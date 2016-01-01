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    Результаты сборной Гуама по футболу

    Турниры:
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа D
    Второй этап, 9 тур
    		24 марта, четверг 18:00 Оман 1:0 Гуам
    Второй этап, 8 тур
    		17 ноября, вторник 08:30 Гуам 0:6 Иран
    Второй этап, 7 тур
    		12 ноября, четверг 16:30 Индия 1:0 Гуам
    Второй этап, 6 тур
    		13 октября, вторник 16:00 Туркменистан 1:0 Гуам
    Второй этап, 4 тур
    		8 сентября, вторник 09:00 Гуам 0:0 Оман
    Второй этап, 3 тур
    		3 сентября, четверг 17:30 Иран 6:0 Гуам
    Второй этап, 2 тур
    		16 июня, вторник 09:15 Гуам 2:1 Индия
    Второй этап, 1 тур
    		11 июня, четверг 09:15 Гуам 1:0 Туркменистан
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