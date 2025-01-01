Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

КДВ - новости команды

Томск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Стадион:
Темп
Тренер:
Максим Малаховский
Новости Результаты Расписание Таблица
Стало известно, какую команду может возглавить Евсеев
2 августа
1
Прогноз на точный счет матча «Акрон-2» – КДВ: Вторая лига Б, 1 июня 2025
31 мая
Прогноз на точный счeт матча «Оренбург-2» – «КДВ»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
24 мая
Прогноз на точный счет матча «Динамо Барнаул» – «КДВ»: Вторая лига Б, 11 мая 2025
10 мая
Видео Матч Второй лиги в Новосибирске перенесли – поле завалило снегом
20 апреля
3
Главные новости
Черчесов рассказал о премиальных в «Ахмате» за победу над «Зенитом»
00:04
ЦСКА не смог купить опорника сборной Ганы: подробности
Вчера, 23:54
Гурцкая признал, что ошибся с инсайдом про Станковича: «Мне не стыдно»
Вчера, 23:32
2
Мостовой оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ» после ухода Доннаруммы
Вчера, 23:23
1
Глушаков проанализировал поражение «Спартака» от «Локомотива»
Вчера, 22:59
«ПСЖ» подписал контракт с украинским футболистом
Вчера, 22:50
1
Семин одним словом описал соперников сборной России в ноябре
Вчера, 22:33
Быстров – о потолке зарплат в РПЛ: «Все знают, как его обходить»
Вчера, 22:22
Два клуба АПЛ сделали запросы по Доннарумме
Вчера, 22:10
1
Риера отреагировал на новость о назначении в «Спартак»
Вчера, 21:56
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 