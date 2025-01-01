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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
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Расписание
КДВ - расписание
Томск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Стадион:
Темп
Тренер:
Константин Емельянов
Результаты
Расписание
Таблица
12.04 | 00:00
Рубин-2
- : -
КДВ
20.04 | 00:00
КДВ
- : -
Уралец-ТС
26.04 | 00:00
Урал-2
- : -
КДВ
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