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Окленд Сити
Новости
Окленд Сити - новости команды
Окленд
Стадион:
Киветия Стрит
Сайт:
http://www.aucklandcityfc.com/
Тренер:
Альберт Риера
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Статистика
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Клубный ЧМ. «Бока Хуниорс» не смог победить «Окленд Сити», пропустивший 16 голов в 2 предыдущих матчах
2025.06.25 00:53
Трансляция
«Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2025
2025.06.24 20:50
«Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: прогноз и ставки на матч 24 июня 2025 с коэффициентом 2.10
2025.06.23 13:34
Прогноз на точный счет матча «Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: Клубный чемпионат мира, 24 июня 2025
2025.06.23 09:47
Клубный ЧМ. «Бенфика» разгромила «Окленд Сити» (6:0) – матч длился более 4 часов
2025.06.20 23:14
Трансляция
«Бенфика» – «Окленд Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2025
2025.06.20 17:50
«Бенфика» – «Окленд Сити»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2025 с коэффициентом 1.82
2025.06.19 13:47
Прогноз на точный счeт матча «Бенфика» – «Окленд Сити»: Клубный чемпионат мира, 20 июня 2025
2025.06.19 09:53
Генич оскорбил участника КЧМ
2025.06.16 15:57
1
Олисе – после 10:0 на КЧМ: «Нам не жаль их»
2025.06.15 23:21
1
КЧМ-2025. «Бавария» поиздевалась над новозеландцами-любителями (10:0)
2025.06.15 20:59
10
Трансляция
«Бавария» – «Окленд Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2025
2025.06.15 17:50
Клуб-участник КЧМ приехал в США без ряда основных игроков – их не отпустили с работы
2025.06.15 14:17
5
«Бавария» – «Окленд Сити»: прогноз и ставки на матч 15 июня 2025 с коэффициентом 1.82
2025.06.14 12:48
Прогноз на точный счeт матча «Бавария» – «Окленд Сити»: Клубный чемпионат мира, 15 июня 2025 года
2025.06.14 10:18
Определились 4 из 5 возможных соперников «ПСЖ» по финалу Межконтинентального кубка
2025.06.03 13:40
Известны 5 из 6 участников обновленного Межконтинентального Кубка, в котором выступит «Реал»
2024.06.05 08:39
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
2024.02.29 15:59
3
Команда Бензема стартовала в Клубном ЧМ с разгромной победы
2023.12.12 23:23
1
Стали известны все участники клубного ЧМ-2023
2023.11.05 09:38
1
Видео
Судья на клубном ЧМ впервые разъяснил зрителям решение VAR
2023.02.02 10:17
2
КЧМ. «Аль-Ахли» разгромил «Окленд Сити» (3:0) и вышел в 1/4 финала
2023.02.02 08:16
«Реал» узнал потенциальных соперников по клубному ЧМ
2023.01.13 15:15
«Окленд Сити» отказался от участия в клубном чемпионате мира
2021.12.31 13:33
Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира-2017
2017.10.09 12:59
4
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