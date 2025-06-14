15 июня на стадионе TQL Stadium в Цинциннати стартует Клубный чемпионат мира, где в первом туре немецкий гранд «Бавария» встретится с представителем Океании – «Окленд Сити». Команды представляют абсолютно разные уровни футбольной подготовки, но старт турнира всегда таит в себе интригу.

«Бавария»

«Бавария» завершила сезон Бундеслиги на высокой ноте, забив 16 мячей в последних 5 встречах и демонстрируя стабильность на всех участках поля. Клуб уверенно разбирался с соперниками: разгромы «Хоффенхайма» (4:0), «Хайденхайма» (4:0) и «Майнца» (3:0) стали результатом превосходства в классе, темпе и точности. Команда не проигрывает уже 7 матчей подряд, а средняя результативность на уровне 3.20 гола за игру говорит о превосходной атакующей форме. Оборона также в порядке: всего 3 пропущенных мяча в 5 встречах. В рамках стартового раунда КЧМ от «Баварии» ожидают яркого выступления.

«Окленд Сити»

Клуб из Новой Зеландии традиционно доминирует в своей зоне и подходит к турниру с серией из трeх «сухих» побед. «Окленд Сити» не пропускает на протяжении 3 матчей и забивает в 11 играх подряд. Однако качество соперников в Лиге чемпионов ОФК значительно уступает тем, с кем «Бавария» сталкивается на регулярной основе. Да, команда забивает в среднем по 2.20 гола за игру, но при этом и пропускает – 1.20, что в матче с мощным оппонентом может стать критичным.

Факты о командах:

«Бавария»

Не проигрывает в 7 последних матчах

Забивает в 17 играх подряд

Средние показатели за 5 матчей: 3.20 гола в атаке, 0.60 – в защите

«Окленд Сити»

Побеждает в 3 последних матчах без пропущенных голов

Забивает в 11 матчах подряд

Средние показатели за 5 матчей: 2.20 гола в атаке, 1.20 – в защите

Прогноз на матч «Бавария» – «Окленд Сити»

Разница в уровне команд колоссальна. «Бавария» – один из сильнейших клубов мира, располагающий звeздным составом, стабильной атакой и уверенной обороной. «Окленд Сити», несмотря на хорошие цифры в своeм регионе, вряд ли сможет сдержать натиск соперника. Скорее всего, команда из Океании сосредоточится на обороне, но класс немецкого клуба предполагает крупную победу уже в стартовом туре.

Прогноз на точный счeт: 4:0 в пользу «Баварии».

Рекомендованные ставки: