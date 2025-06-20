20.06.2025, пятница, 19:00
Клубный чемпионат мира, группа C, 2 тур
Клубный чемпионат мира, группа C, 2 тур
6 : 0
Завершен
Составы команд
Бенфика
Бенфика
3-1-2-3-1
1
Трубин
18
Каррерас
30
Отаменди
14
Силва
8
Эушнес
10
Кекчю
18
Баррейро
7
Актюркоглу
11
Ди Мария
25
Престианни
14
Павлидис
4-4-2
24
25
5
21
3
22
2
27
26
7
17
Лагос
18
Каррерас
26
Даль
26
Даль
18
Каррерас
10
Кекчю
8
Саншеш
8
Саншеш
10
Кекчю
25
Престианни
70
Режу
70
Режу
25
Престианни
7
Актюркоглу
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
7
Актюркоглу
8
Эушнес
7
Гувейя
7
Гувейя
8
Эушнес
2
6
6
2
22
8
8
22
26
21
21
26
27
10
10
27
7
11
11
7
Остались в запасе
Бенфика
Окленд Сити
50
Диогу Феррейра
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
20
Жоау Велозу
ЦП
83
Рафаэль Луиш
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
77
Брума
ЛВ
Главный тренер
Бруну Лажи
1
Conor Tracey
ВР
18
Sebastian Ciganda
ВР
4
Christian Gray
ЦЗ
14
Jordan Vale
ЦЗ
23
Alfie Rogers
ЦЗ
19
Dylan Connolly
ЦЗ
13
Nathan Lobo
ЦЗ
12
Regont Murati
ЦФ
9
Angus Kilkolly
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
50
Диогу Феррейра
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
20
Жоау Велозу
ЦП
83
Рафаэль Луиш
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
77
Брума
ЛВ
Остались в запасе
1
Conor Tracey
ВР
18
Sebastian Ciganda
ВР
4
Christian Gray
ЦЗ
14
Jordan Vale
ЦЗ
23
Alfie Rogers
ЦЗ
19
Dylan Connolly
ЦЗ
13
Nathan Lobo
ЦЗ
12
Regont Murati
ЦФ
9
Angus Kilkolly
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Альберт Риера
Статистика матча Бенфика - Окленд Сити
2
Всего ударов по воротам
18
1
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
0
Нарушения
6
5
Офсайды
2
0
Количество передач
250
149
Сейвы
0
7
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
8
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Окленд Сити», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Окленд Сити»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»