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  • «Бенфика» – «Окленд Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2025

«Бенфика» – «Окленд Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2025

20 июня 2025, 17:50
Бенфика
20.06.2025, пятница, 19:00
Клубный чемпионат мира, группа C, 2 тур
6 : 0
Завершен
Окленд Сити
45+8' А. Ди Мария (П) 53' В. Павлидис 63' Р. Саншеш 76' Л. Баррейро 78' Л. Баррейро 90+8' А. Ди Мария (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Фредрик Эушнес
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Окленд Сити
24
Nathan Garrow
ВР
3
Adam Mitchell
ЦЗ
25
Michael Den Heijer
ЦЗ
5
Nikko Boxall
ЦЗ
21
Adam Bell
ЦЗ
26
David Yoo
ЦП
22
Tong Zhou
ЦП
2
Mario Ilich
(К) ЦП
27
Haris Zeb
ЦП
17
Джерсон Лагос
ЦФ
7
Myer Bevan
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Бенфика
50
Диогу Феррейра
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
77
Брума
ЛВ
20
Жоау Велозу
ЦП
83
Рафаэль Луиш
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
70
Жоау Режу
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Окленд Сити
1
Conor Tracey
ВР
18
Sebastian Ciganda
ВР
4
Christian Gray
ЦЗ
14
Jordan Vale
ЦЗ
23
Alfie Rogers
ЦЗ
19
Dylan Connolly
ЦЗ
13
Nathan Lobo
ЦЗ
6
Jackson Manuel
ЦП
8
Gerard Garriga
ЦП
21
Matthew Ellis
ЦП
12
Regont Murati
ЦФ
10
Dylan Manickum
ЦФ
9
Angus Kilkolly
ЦФ
11
R. de Vries
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Трубин
18
Каррерас
30
Отаменди
14
Силва
8
Эушнес
10
Кекчю
18
Баррейро
7
Актюркоглу
11
Ди Мария
25
Престианни
14
Павлидис
4-4-2
24
25
5
21
3
22
2
27
26
7
17
Лагос
18
Каррерас
26
Даль
26
Даль
18
Каррерас
10
Кекчю
8
Саншеш
8
Саншеш
10
Кекчю
25
Престианни
70
Режу
70
Режу
25
Престианни
7
Актюркоглу
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
7
Актюркоглу
8
Эушнес
7
Гувейя
7
Гувейя
8
Эушнес
2
6
6
2
22
8
8
22
26
21
21
26
27
10
10
27
7
11
11
7
Остались в запасе
Бенфика
Окленд Сити
50
Диогу Феррейра
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
20
Жоау Велозу
ЦП
83
Рафаэль Луиш
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
77
Брума
ЛВ
Главный тренер
Бруну Лажи
1
Conor Tracey
ВР
18
Sebastian Ciganda
ВР
4
Christian Gray
ЦЗ
14
Jordan Vale
ЦЗ
23
Alfie Rogers
ЦЗ
19
Dylan Connolly
ЦЗ
13
Nathan Lobo
ЦЗ
12
Regont Murati
ЦФ
9
Angus Kilkolly
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
50
Диогу Феррейра
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
66
Джошуа Уиндер
ЦЗ
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
20
Жоау Велозу
ЦП
83
Рафаэль Луиш
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
77
Брума
ЛВ
Остались в запасе
1
Conor Tracey
ВР
18
Sebastian Ciganda
ВР
4
Christian Gray
ЦЗ
14
Jordan Vale
ЦЗ
23
Alfie Rogers
ЦЗ
19
Dylan Connolly
ЦЗ
13
Nathan Lobo
ЦЗ
12
Regont Murati
ЦФ
9
Angus Kilkolly
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Альберт Риера
Статистика матча Бенфика - Окленд Сити
2
Всего ударов по воротам
18
1
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
0
Нарушения
6
5
Офсайды
2
0
Количество передач
250
149
Сейвы
0
7
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
8
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Окленд Сити», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Окленд Сити»

«Бенфика» – «Окленд Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Окленд Сити Бенфика
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