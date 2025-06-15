15.06.2025, воскресенье, 19:00
Клубный чемпионат мира, группа C, 1 тур
Клубный чемпионат мира, группа C, 1 тур
10 : 0
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
4-2-2-2
1
Нойер
22
Геррейру
4
Та
44
Станишич
23
Боэ
45
Павлович
6
Киммих
21
Коман
17
Олисе
9
Кейн
13
Мюллер
4-3-3
1
25
5
13
3
26
2
8
7
12
10
44
Станишич
39
Азну
39
Азну
44
Станишич
22
Геррейру
2
Упамекано
2
Упамекано
22
Геррейру
9
Кейн
10
Мусиала
10
Мусиала
9
Кейн
17
Олисе
7
Карл
7
Карл
17
Олисе
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
8
22
22
8
13
17
Лагос
17
Лагос
13
26
11
11
26
10
9
9
10
Остались в запасе
Бавария
Окленд Сити
1
Даниэль Перец
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
36
Жоау Палинья
ОП
47
Давид Сантуш Дайбер
ЦП
7
Maurice Krattenmacher
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
34
Том Бишоф
АП
10
Лерой Сане
ПВ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
18
Sebastian Ciganda
ВР
24
Nathan Garrow
ВР
23
Alfie Rogers
ЦЗ
19
Dylan Connolly
ЦЗ
14
Jordan Vale
ЦЗ
21
Adam Bell
ЦЗ
4
Christian Gray
ЦЗ
21
Matthew Ellis
ЦП
6
Jackson Manuel
ЦП
27
Haris Zeb
ЦП
16
Joseph Lee
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
36
Жоау Палинья
ОП
47
Давид Сантуш Дайбер
ЦП
7
Maurice Krattenmacher
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
34
Том Бишоф
АП
10
Лерой Сане
ПВ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Остались в запасе
18
Sebastian Ciganda
ВР
24
Nathan Garrow
ВР
23
Alfie Rogers
ЦЗ
19
Dylan Connolly
ЦЗ
14
Jordan Vale
ЦЗ
21
Adam Bell
ЦЗ
4
Christian Gray
ЦЗ
21
Matthew Ellis
ЦП
6
Jackson Manuel
ЦП
27
Haris Zeb
ЦП
16
Joseph Lee
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Альберт Риера
Статистика матча Бавария - Окленд Сити
Всего ударов по воротам
31
1
Удары в створ
17
1
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
2
Нарушения
11
4
Офсайды
4
2
Количество передач
779
323
Сейвы
1
7
Точность передач %
90
74
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
25
0
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Окленд Сити», 1-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Окленд Сити»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»