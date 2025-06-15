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  • «Бавария» – «Окленд Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2025

«Бавария» – «Окленд Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2025

15 июня 2025, 17:50
Бавария
15.06.2025, воскресенье, 19:00
Клубный чемпионат мира, группа C, 1 тур
10 : 0
Завершен
Окленд Сити
6' К. Коман 18' С. Боэ 20' М. Олисе 21' К. Коман 45' Т. Мюллер 45+3' М. Олисе 67' Д. Мусиала 73' Д. Мусиала (П) 84' Д. Мусиала 89' Т. Мюллер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
45
Александар Павлович
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
17
Майкл Олисе
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Окленд Сити
1
Conor Tracey
ВР
3
Adam Mitchell
ЦЗ
25
Michael Den Heijer
ЦЗ
5
Nikko Boxall
ЦЗ
13
Nathan Lobo
ЦЗ
26
David Yoo
ЦП
2
Mario Ilich
(К) ЦП
8
Gerard Garriga
ЦП
10
Dylan Manickum
ЦФ
12
Regont Murati
ЦФ
7
Myer Bevan
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
47
Давид Сантуш Дайбер
ЦП
7
Maurice Krattenmacher
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
34
Том Бишоф
АП
7
Леннарт Карл
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Окленд Сити
18
Sebastian Ciganda
ВР
24
Nathan Garrow
ВР
23
Alfie Rogers
ЦЗ
19
Dylan Connolly
ЦЗ
14
Jordan Vale
ЦЗ
21
Adam Bell
ЦЗ
4
Christian Gray
ЦЗ
22
Tong Zhou
ЦП
21
Matthew Ellis
ЦП
6
Jackson Manuel
ЦП
27
Haris Zeb
ЦП
17
Джерсон Лагос
ЦФ
11
R. de Vries
ЦФ
16
Joseph Lee
ЦФ
9
Angus Kilkolly
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
22
Геррейру
4
Та
44
Станишич
23
Боэ
45
Павлович
6
Киммих
21
Коман
17
Олисе
9
Кейн
13
Мюллер
4-3-3
1
25
5
13
3
26
2
8
7
12
10
44
Станишич
39
Азну
39
Азну
44
Станишич
22
Геррейру
2
Упамекано
2
Упамекано
22
Геррейру
9
Кейн
10
Мусиала
10
Мусиала
9
Кейн
17
Олисе
7
Карл
7
Карл
17
Олисе
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
8
22
22
8
13
17
Лагос
17
Лагос
13
26
11
11
26
10
9
9
10
Остались в запасе
Бавария
Окленд Сити
1
Даниэль Перец
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
36
Жоау Палинья
ОП
47
Давид Сантуш Дайбер
ЦП
7
Maurice Krattenmacher
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
34
Том Бишоф
АП
10
Лерой Сане
ПВ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
18
Sebastian Ciganda
ВР
24
Nathan Garrow
ВР
23
Alfie Rogers
ЦЗ
19
Dylan Connolly
ЦЗ
14
Jordan Vale
ЦЗ
21
Adam Bell
ЦЗ
4
Christian Gray
ЦЗ
21
Matthew Ellis
ЦП
6
Jackson Manuel
ЦП
27
Haris Zeb
ЦП
16
Joseph Lee
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
36
Жоау Палинья
ОП
47
Давид Сантуш Дайбер
ЦП
7
Maurice Krattenmacher
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
34
Том Бишоф
АП
10
Лерой Сане
ПВ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Остались в запасе
18
Sebastian Ciganda
ВР
24
Nathan Garrow
ВР
23
Alfie Rogers
ЦЗ
19
Dylan Connolly
ЦЗ
14
Jordan Vale
ЦЗ
21
Adam Bell
ЦЗ
4
Christian Gray
ЦЗ
21
Matthew Ellis
ЦП
6
Jackson Manuel
ЦП
27
Haris Zeb
ЦП
16
Joseph Lee
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Альберт Риера
Статистика матча Бавария - Окленд Сити
Всего ударов по воротам
31
1
Удары в створ
17
1
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
2
Нарушения
11
4
Офсайды
4
2
Количество передач
779
323
Сейвы
1
7
Точность передач %
90
74
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
25
0
Удары из-за пределов штрафной
6
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Окленд Сити», 1-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Окленд Сити»

«Бавария» – «Окленд Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Окленд Сити Бавария
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