Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: Клубный чемпионат мира, 24 июня 2025

23 июня 2025 9:58
Окленд Сити - Бока Хуниорс
24 июн. 2025, вторник 22:00 | Клубный чемпионат мира, группа C, 3 тур
Перейти в онлайн матча
6.10
Точный счёт 2:0 в пользу «Бока Хуниорс»
Сделать ставку

24 июня 2025 года на стадионе «GEODIS Park» состоится матч между «Окленд Сити» и «Бока Хуниорс» в рамках Клубного чемпионата мира. Обе команды продемонстрировали сильные и слабые стороны на турнире, и в этом поединке им предстоит сразиться за выход в следующую стадию.

«Окленд Сити»

«Окленд Сити» не лучшим образом стартовал в Клубном чемпионате мира, потерпев крупные поражения от «Бенфики» (6:0) и «Баварии» (10:0). В последних 5 матчах команда забила всего 5 голов, при этом пропустив целых 16. Средний показатель пропущенных голов в этих играх составил 3.20 за матч, что является серьезным тревожным фактором для команды. Окленд Сити выигрывает в 14 последних матчах дома, но конкуренция на международной арене требует от них более стабильных и результативных выступлений.

«Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс», в свою очередь, также столкнулся с проблемами, особенно в матче против «Баварии», где они проиграли 2:1. В последних 5 играх команда забивает в среднем 0.80 гола за игру, но также имеет слабости в обороне, пропуская 1.20 гола за матч. Бока Хуниорс показал сильные результаты в матчах против команд с похожими возможностями, однако в этом поединке им предстоит столкнуться с жесткой конкуренцией.

Факты о командах

«Окленд Сити»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 3.20 гола за игру.
  • Выиграл 14 последних матчей дома.
  • Проиграл два крупных матча в Клубном чемпионате мира (против «Бенфики» и «Баварии»).

«Бока Хуниорс»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
  • Не выигрывает в последних матчах против сильных европейских команд.
  • Забивает в 6 последних матчах.

Прогноз на матч «Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»

Обе команды сталкиваются с трудностями на турнире. «Окленд Сити» демонстрирует нестабильность в защите, что создает хорошие возможности для «Бока Хуниорс» пробиться в атаку. С другой стороны, несмотря на слабые выступления «Бока Хуниорс» в последних матчах, команда остается достаточно сильной для того, чтобы извлечь пользу из ошибок соперников.

Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Бока Хуниорс».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Бока Хуниорс» – коэффициент 6.10
  • Оба тайма: победа «Бока Хуниорс» – коэффициент 2.50
  • Индивидуальный тотал «Бока Хуниорс» больше 1.5 – коэффициент 2.20

6.10
Точный счёт 2:0 в пользу «Бока Хуниорс»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Клубный чемпионат мира Бока Хуниорс Окленд Сити
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 2
1.82
Клубный чемпионат мира, группа B, 3 тур
Сиэтл - ПСЖ
Победа ПСЖ с форой (-1.5)
Матч завершен
1 : 0
5.20
Клубный чемпионат мира, группа B, 3 тур
Атлетико - Ботафого
Победа «Ботафого»
Матч завершен
1 : 0
5.50
Клубный чемпионат мира, группа B, 3 тур
Атлетико - Ботафого
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико»
Матч завершен
0 : 2
4.50
Клубный чемпионат мира, группа B, 3 тур
Сиэтл - ПСЖ
Точный счёт 3:1 в пользу «ПСЖ»
Матч завершен
0 : 0
8.50
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа A, 3 тур
Мексика - Коста-Рика
Точный счёт 2:1 в пользу Мексики
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 