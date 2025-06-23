24 июня 2025 года на стадионе «GEODIS Park» состоится матч между «Окленд Сити» и «Бока Хуниорс» в рамках Клубного чемпионата мира. Обе команды продемонстрировали сильные и слабые стороны на турнире, и в этом поединке им предстоит сразиться за выход в следующую стадию.

«Окленд Сити»

«Окленд Сити» не лучшим образом стартовал в Клубном чемпионате мира, потерпев крупные поражения от «Бенфики» (6:0) и «Баварии» (10:0). В последних 5 матчах команда забила всего 5 голов, при этом пропустив целых 16. Средний показатель пропущенных голов в этих играх составил 3.20 за матч, что является серьезным тревожным фактором для команды. Окленд Сити выигрывает в 14 последних матчах дома, но конкуренция на международной арене требует от них более стабильных и результативных выступлений.

«Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс», в свою очередь, также столкнулся с проблемами, особенно в матче против «Баварии», где они проиграли 2:1. В последних 5 играх команда забивает в среднем 0.80 гола за игру, но также имеет слабости в обороне, пропуская 1.20 гола за матч. Бока Хуниорс показал сильные результаты в матчах против команд с похожими возможностями, однако в этом поединке им предстоит столкнуться с жесткой конкуренцией.

Факты о командах

«Окленд Сити»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за матч.

Пропускает в среднем 3.20 гола за игру.

Выиграл 14 последних матчей дома.

Проиграл два крупных матча в Клубном чемпионате мира (против «Бенфики» и «Баварии»).

«Бока Хуниорс»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Не выигрывает в последних матчах против сильных европейских команд.

Забивает в 6 последних матчах.

Прогноз на матч «Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»

Обе команды сталкиваются с трудностями на турнире. «Окленд Сити» демонстрирует нестабильность в защите, что создает хорошие возможности для «Бока Хуниорс» пробиться в атаку. С другой стороны, несмотря на слабые выступления «Бока Хуниорс» в последних матчах, команда остается достаточно сильной для того, чтобы извлечь пользу из ошибок соперников.

Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Бока Хуниорс».

Рекомендованные ставки