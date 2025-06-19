20 июня на стадионе Inter&Co Stadium во втором туре Клубного чемпионата мира «Бенфика» встретится с «Окленд Сити». После ничьей с «Бокой Хуниорс» португальцам важно набрать три очка, и встреча с командой, потерпевшей поражение 0:10 от «Баварии», выглядит как идеальная возможность. Тем не менее у новозеландского клуба есть одно преимущество – голевая стабильность, которой нельзя пренебрегать.

«Бенфика»

Португальский клуб по‑прежнему нестабилен, но в атаке показывает высокую эффективность. Команда забивает в 16 матчах подряд, но и оборона оставляет желать лучшего – пропускают «орлы» регулярно, в том числе от «Боки» в первом туре.

Форма команды:

1.4 забитого гола в среднем за матч;

1.6 пропущенных голов за игру;

5 игр подряд с пропущенными мячами;

13 из 15 последних матчей без поражений;

серия из 16 матчей с забитыми мячами.

Клуб стабильно атакует, но на фоне проблем в обороне не исключено, что и в этой встрече пропустит хотя бы раз.

«Окленд Сити»

Новозеландцы провалили старт в турнире – поражение 0:10 от «Баварии» стало одним из самых крупных в истории КЧМ. Тем не менее статистика последних месяцев демонстрирует, что команда не так безнадeжна, как может показаться.

Перед матчем:

3.2 пропущенных гола в среднем за игру;

1.4 забитого мяча за матч;

голы в 11 из 13 последних матчей;

не выигрывает в 5 последних выездных матчах КЧМ.

Несмотря на слабую защиту, «Окленд Сити» умеет находить моменты в атаке и может зацепиться за гол даже в игре с фаворитом.

Ключевые факты перед матчем

«Бенфика» забивает в 16 матчах подряд.

В 5 последних матчах «Бенфики»: 7 голов, 8 пропущенных.

«Окленд Сити» забивает в 11 из 13 последних игр.

Средняя результативность новозеландцев – 1.4 гола за игру.

«Окленд Сити» пропустил 10 голов от «Баварии» в 1 туре.

Обе команды нестабильны в обороне.

Анализ и прогноз

Ожидается открытая игра: обе команды нестабильны в защите, но способны создавать моменты у чужих ворот. «Бенфика» обладает более качественным составом, опытом и обязана брать три очка, особенно после ничейного старта. Однако недооценка соперника может стоить нервов – «Окленд Сити» умеет бить по воротам и вряд ли уедет с нулeм.

Форма «Бенфики» говорит о том, что матч вряд ли закончится сухим счeтом. Скорее всего, португальцы добьются уверенной победы, но и пропустить могут.

Рекомендованные ставки