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«Бенфика» – «Окленд Сити»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2025 с коэффициентом 1.82

19 июня 2025 13:44
Бенфика - Окленд Сити
20 июн. 2025, пятница 19:00 | Клубный чемпионат мира, группа C, 2 тур
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2.30
Победа «Бенфики» и обе забьют
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20 июня на стадионе Inter&Co Stadium во втором туре Клубного чемпионата мира «Бенфика» встретится с «Окленд Сити». После ничьей с «Бокой Хуниорс» португальцам важно набрать три очка, и встреча с командой, потерпевшей поражение 0:10 от «Баварии», выглядит как идеальная возможность. Тем не менее у новозеландского клуба есть одно преимущество – голевая стабильность, которой нельзя пренебрегать.

«Бенфика»

Португальский клуб по‑прежнему нестабилен, но в атаке показывает высокую эффективность. Команда забивает в 16 матчах подряд, но и оборона оставляет желать лучшего – пропускают «орлы» регулярно, в том числе от «Боки» в первом туре.

Форма команды:

  • 1.4 забитого гола в среднем за матч;
  • 1.6 пропущенных голов за игру;
  • 5 игр подряд с пропущенными мячами;
  • 13 из 15 последних матчей без поражений;
  • серия из 16 матчей с забитыми мячами.

Клуб стабильно атакует, но на фоне проблем в обороне не исключено, что и в этой встрече пропустит хотя бы раз.

«Окленд Сити»

Новозеландцы провалили старт в турнире – поражение 0:10 от «Баварии» стало одним из самых крупных в истории КЧМ. Тем не менее статистика последних месяцев демонстрирует, что команда не так безнадeжна, как может показаться.

Перед матчем:

  • 3.2 пропущенных гола в среднем за игру;
  • 1.4 забитого мяча за матч;
  • голы в 11 из 13 последних матчей;
  • не выигрывает в 5 последних выездных матчах КЧМ.

Несмотря на слабую защиту, «Окленд Сити» умеет находить моменты в атаке и может зацепиться за гол даже в игре с фаворитом.

Ключевые факты перед матчем

  • «Бенфика» забивает в 16 матчах подряд.
  • В 5 последних матчах «Бенфики»: 7 голов, 8 пропущенных.
  • «Окленд Сити» забивает в 11 из 13 последних игр.
  • Средняя результативность новозеландцев – 1.4 гола за игру.
  • «Окленд Сити» пропустил 10 голов от «Баварии» в 1 туре.
  • Обе команды нестабильны в обороне.

Анализ и прогноз

Ожидается открытая игра: обе команды нестабильны в защите, но способны создавать моменты у чужих ворот. «Бенфика» обладает более качественным составом, опытом и обязана брать три очка, особенно после ничейного старта. Однако недооценка соперника может стоить нервов – «Окленд Сити» умеет бить по воротам и вряд ли уедет с нулeм.

Форма «Бенфики» говорит о том, что матч вряд ли закончится сухим счeтом. Скорее всего, португальцы добьются уверенной победы, но и пропустить могут.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Бенфики» и обе забьют – Да – коэффициент 2.30
  • Индивидуальный тотал «Бенфики» больше 2.5 – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.82

2.30
Победа «Бенфики» и обе забьют
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Автор: Гроховский Сергей
Клубный чемпионат мира Окленд Сити Бенфика
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