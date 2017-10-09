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    Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира-2017

    Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира 2017 года, который пройдет в Абу-Даби.

    Участниками турнира как обычно станут победители клубных турниров всех конфедераций ФИФА, а также чемпион ОАЭ «Аль-Джазира».

    Нынешний обладатель трофея «Реал» начнет выступление с полуфинала. Оппонентом мадридцев станет победитель матча между обладателем трофея азиатской Лиги чемпионов и сильнейшим в паре «Аль-Джазира» – «Окленд Сити» (Новая Зеландия).

    В другом четвертьфинале мексиканская «Пачука» встретится с победителем Лиги чемпионов африканской конфедерации футбола. Сильнейший в это паре сыграет с обладателем Кубка Либертадорес.

    Финал и матч за третье место запланированы на 16 декабря.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2017 12:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 9 октября 2017, 14:47

      И его снова выиграет Реал

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 октября 2017, 13:54

      очень похоже на кубок СНГ которые проводили в Израиле.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 9 октября 2017, 13:11

      Херь какая-то...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      forza Juve 1 > С-Пб on-line 10 октября 2017, 06:48

      вот это объективное мнение)

      1
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