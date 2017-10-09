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Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира-2017

9 октября 2017, 12:59
4

Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира 2017 года, который пройдет в Абу-Даби.

Участниками турнира как обычно станут победители клубных турниров всех конфедераций ФИФА, а также чемпион ОАЭ «Аль-Джазира».

Нынешний обладатель трофея «Реал» начнет выступление с полуфинала. Оппонентом мадридцев станет победитель матча между обладателем трофея азиатской Лиги чемпионов и сильнейшим в паре «Аль-Джазира» – «Окленд Сити» (Новая Зеландия).

В другом четвертьфинале мексиканская «Пачука» встретится с победителем Лиги чемпионов африканской конфедерации футбола. Сильнейший в это паре сыграет с обладателем Кубка Либертадорес.

Финал и матч за третье место запланированы на 16 декабря.

Источник: Бомбардир.ру
Весь мир Реал Аль-Джазира Окленд Сити Пачука
Комментарии (4)
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С-Пб on-line
1507543908
Херь какая-то...
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3a zenit
1507546497
очень похоже на кубок СНГ которые проводили в Израиле.
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Stavropolets
1507549671
И его снова выиграет Реал
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