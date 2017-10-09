Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира 2017 года, который пройдет в Абу-Даби.

Участниками турнира как обычно станут победители клубных турниров всех конфедераций ФИФА, а также чемпион ОАЭ «Аль-Джазира».

Нынешний обладатель трофея «Реал» начнет выступление с полуфинала. Оппонентом мадридцев станет победитель матча между обладателем трофея азиатской Лиги чемпионов и сильнейшим в паре «Аль-Джазира» – «Окленд Сити» (Новая Зеландия).

В другом четвертьфинале мексиканская «Пачука» встретится с победителем Лиги чемпионов африканской конфедерации футбола. Сильнейший в это паре сыграет с обладателем Кубка Либертадорес.

Финал и матч за третье место запланированы на 16 декабря.