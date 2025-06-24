24.06.2025, вторник, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа C, 3 тур
Клубный чемпионат мира, группа C, 3 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Окленд Сити
Окленд Сити
Бока Хуниорс
3-3-4
24
3
4
5
26
8
2
12
7
10
17
Лагос
3-2-1-4
1
Маркесин
2
Ди Лолло
26
Пеллегрино
3
Бланко
6
Батталья
22
20
Веласко
10
Кавани
16
Мерентьель
7
Паласиос
17
Адвинкула
8
14
14
8
12
19
19
12
10
27
27
10
26
21
21
26
17
Лагос
16
16
17
Лагос
20
Веласко
27
27
20
Веласко
22
20
20
22
10
Кавани
9
9
10
Кавани
Остались в запасе
Окленд Сити
Бока Хуниорс
18
Sebastian Ciganda
ВР
1
Conor Tracey
ВР
25
Michael Den Heijer
ЦЗ
23
Alfie Rogers
ЦЗ
13
Nathan Lobo
ЦЗ
21
Adam Bell
ЦЗ
15
Jeremy Foo
ЦП
6
Jackson Manuel
ЦП
11
R. de Vries
ЦФ
9
Angus Kilkolly
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
12
Leandro Brey
ВР
30
Javier García
ВР
18
Франк Фабра
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
2
Лукас Блондель
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
15
Уильямс Аларкон
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
8
Томас Бельмонте
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
28
Brian Aguirre
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
Главный тренер
Мариано Эррон
Остались в запасе
18
Sebastian Ciganda
ВР
1
Conor Tracey
ВР
25
Michael Den Heijer
ЦЗ
23
Alfie Rogers
ЦЗ
13
Nathan Lobo
ЦЗ
21
Adam Bell
ЦЗ
15
Jeremy Foo
ЦП
6
Jackson Manuel
ЦП
11
R. de Vries
ЦФ
9
Angus Kilkolly
ЦФ
Остались в запасе
12
Leandro Brey
ВР
30
Javier García
ВР
18
Франк Фабра
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
2
Лукас Блондель
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
15
Уильямс Аларкон
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
8
Томас Бельмонте
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
28
Brian Aguirre
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Главный тренер
Мариано Эррон
Окленд Сити
Точно не сыграют
Бока Хуниорс
Точно не сыграют
Статистика матча Окленд Сити - Бока Хуниорс
Всего ударов по воротам
3
34
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
20
Нарушения
3
12
Офсайды
1
0
Количество передач
185
438
Сейвы
9
1
Точность передач %
74
91
Удары мимо ворот
0
19
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
1
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Окленд Сити» против «Бока Хуниорс», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»