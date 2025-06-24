Точно не сыграют

Точно не сыграют

Остались в запасе

Остались в запасе

Остались в запасе

Не сыграют

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Смотреть прямую трансляцию матча «Окленд Сити» против «Бока Хуниорс», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»