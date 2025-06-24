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  • «Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2025

«Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2025

24 июня 2025, 20:50
Окленд Сити
24.06.2025, вторник, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа C, 3 тур
1 : 1
Завершен
Бока Хуниорс
52' C. Gray
26' N. Garrow (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Окленд Сити
24
Nathan Garrow
ВР
3
Adam Mitchell
ЦЗ
4
Christian Gray
ЦЗ
5
Nikko Boxall
ЦЗ
26
David Yoo
ЦП
8
Gerard Garriga
ЦП
2
Mario Ilich
(К) ЦП
12
Regont Murati
ЦФ
17
Джерсон Лагос
ЦФ
10
Dylan Manickum
ЦФ
7
Myer Bevan
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Бока Хуниорс
1
Агустин Маркесин
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
(К) ЦФ
Главный тренер
Мариано Эррон
Окленд Сити
18
Sebastian Ciganda
ВР
1
Conor Tracey
ВР
25
Michael Den Heijer
ЦЗ
14
Jordan Vale
ЦЗ
19
Dylan Connolly
ЦЗ
23
Alfie Rogers
ЦЗ
13
Nathan Lobo
ЦЗ
21
Adam Bell
ЦЗ
27
Haris Zeb
ЦП
15
Jeremy Foo
ЦП
21
Matthew Ellis
ЦП
6
Jackson Manuel
ЦП
11
R. de Vries
ЦФ
16
Joseph Lee
ЦФ
9
Angus Kilkolly
ЦФ
Бока Хуниорс
12
Leandro Brey
ВР
30
Javier García
ВР
18
Франк Фабра
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
27
Malcom Braida
ЦЗ
2
Лукас Блондель
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
15
Уильямс Аларкон
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
8
Томас Бельмонте
ЦП
20
Kevin Zenón
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
9
Milton Giménez
ЦФ
28
Brian Aguirre
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
3-3-4
24
3
4
5
26
8
2
12
7
10
17
Лагос
3-2-1-4
1
Маркесин
2
Ди Лолло
26
Пеллегрино
3
Бланко
6
Батталья
22
20
Веласко
10
Кавани
16
Мерентьель
7
Паласиос
17
Адвинкула
8
14
14
8
12
19
19
12
10
27
27
10
26
21
21
26
17
Лагос
16
16
17
Лагос
20
Веласко
27
27
20
Веласко
22
20
20
22
10
Кавани
9
9
10
Кавани
Остались в запасе
Окленд Сити
Бока Хуниорс
18
Sebastian Ciganda
ВР
1
Conor Tracey
ВР
25
Michael Den Heijer
ЦЗ
23
Alfie Rogers
ЦЗ
13
Nathan Lobo
ЦЗ
21
Adam Bell
ЦЗ
15
Jeremy Foo
ЦП
6
Jackson Manuel
ЦП
11
R. de Vries
ЦФ
9
Angus Kilkolly
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
12
Leandro Brey
ВР
30
Javier García
ВР
18
Франк Фабра
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
2
Лукас Блондель
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
15
Уильямс Аларкон
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
8
Томас Бельмонте
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
28
Brian Aguirre
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
Главный тренер
Мариано Эррон
Остались в запасе
18
Sebastian Ciganda
ВР
1
Conor Tracey
ВР
25
Michael Den Heijer
ЦЗ
23
Alfie Rogers
ЦЗ
13
Nathan Lobo
ЦЗ
21
Adam Bell
ЦЗ
15
Jeremy Foo
ЦП
6
Jackson Manuel
ЦП
11
R. de Vries
ЦФ
9
Angus Kilkolly
ЦФ
Остались в запасе
12
Leandro Brey
ВР
30
Javier García
ВР
18
Франк Фабра
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
2
Лукас Блондель
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
15
Уильямс Аларкон
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
8
Томас Бельмонте
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
28
Brian Aguirre
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Главный тренер
Мариано Эррон
Окленд Сити
Точно не сыграют
Tong Zhou
ЦП
Бока Хуниорс
Точно не сыграют
Айртон Коста
ЦЗ
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
Андер Эррера
ЦП
Серхио Ромеро
ВР
Статистика матча Окленд Сити - Бока Хуниорс
Всего ударов по воротам
3
34
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
20
Нарушения
3
12
Офсайды
1
0
Количество передач
185
438
Сейвы
9
1
Точность передач %
74
91
Удары мимо ворот
0
19
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
1
9

Смотреть прямую трансляцию матча «Окленд Сити» против «Бока Хуниорс», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»

«Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Бока Хуниорс Окленд Сити
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