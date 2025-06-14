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«Бавария» – «Окленд Сити»: прогноз и ставки на матч 15 июня 2025 с коэффициентом 1.88

14 июня 2025 12:00
Бавария - Окленд Сити
15 июн. 2025, воскресенье 19:00 | Клубный чемпионат мира, группа C, 1 тур
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1.88
Победа «Баварии» с форой -2
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15 июня на стадионе TQL Stadium немецкая «Бавария» стартует на Клубном чемпионате мира матчем против чемпиона Океании – «Окленд Сити». Фаворит пары очевиден, однако новозеландский клуб не намерен сдаваться без боя: команда в отличной форме и способна предложить сопротивление. Для «Баварии» это шанс уверенно начать турнир, для «Окленда» – возможность заявить о себе на мировой арене.

Актуальная форма команд

«Бавария»

Мюнхенцы находятся в фантастической форме: команда не проигрывает уже 7 матчей подряд, выиграв 4 из последних 5. За этот отрезок они забили 16 голов – в среднем 3.2 за игру, пропустив всего 3 (0.6 в среднем). Особенно уверенно клуб выглядел против «Хоффенхайма» (4:0) и «Хайденхайма» (4:0).Основные признаки силы команды:

  • стабильная атака: 17 матчей подряд с голами;

  • организованная оборона: только один матч за 5 последних с пропущенными мячами;

  • высокий темп, контроль мяча, сильный прессинг.

Немецкий гранд показывает, что готов к любым вызовам.

«Окленд Сити»

Чемпион Океании под руководством Рамона Трибульета подходит к матчу с уверенной серией – 3 победы подряд без пропущенных мячей. Команда забила 11 голов в последних 5 матчах (в среднем 2.2 за игру), а в защите тоже выглядит достойно – 1.2 пропущенного мяча в среднем, но в трeх последних играх – ноль.

На фоне региональных успехов особенно выделяются:

  • 11 матчей подряд с забитыми мячами;

  • 3 сухие победы подряд;

  • упор на строгую структуру и контратаки.

Но важно учитывать, что уровень соперников по Лиге чемпионов ОФК – значительно ниже по сравнению с теми, с кем регулярно играет «Бавария».

Ключевые факты перед матчем

  • «Бавария» забивает в 17 матчах подряд.

  • В 5 последних играх: 16 забитых и 3 пропущенных (3.2 и 0.6 в среднем).

  • Не проигрывает в 7 матчах подряд.

  • «Окленд Сити» забивает в 11 матчах кряду.

  • Последние 3 матча новозеландцы выигрывали «всухую».

  • В 5 последних встречах: 11 голов забито, 6 пропущено (2.2 и 1.2 соответственно).

Анализ и прогноз

Разница в классе между соперниками – ощутимая. «Бавария» уверенно побеждает в Бундеслиге и обладает богатым еврокубковым опытом. Команда находится на пике формы, демонстрируя мощный атакующий футбол и высокий уровень игры в обороне.

«Окленд Сити» мотивирован, показывает отличную результативность, но играет на фоне гораздо более слабой конкуренции. В условиях давления от топ-команды им будет сложно держать оборону.

Можно ожидать доминирования «Баварии» по всем статьям – от владения мячом до количества ударов. Несмотря на прогресс новозеландского клуба, здесь шансы на сенсацию минимальны. Вполне вероятен матч с крупным счeтом, но при этом «Окленд Сити» может зацепиться за гол при стандарте или быстрой атаке.

Рекомендованные ставки

  • Победа Баварии с форой (-2) – коэффициент 1.88
  • Индивидуальный тотал Баварии больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

1.88
Победа «Баварии» с форой -2
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Автор: Гроховский Сергей
Клубный чемпионат мира Окленд Сити Бавария
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