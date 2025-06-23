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«Окленд Сити» – «Бока Хуниорс»: прогноз и ставки на матч 24 июня 2025 с коэффициентом 2.10

23 июня 2025 13:11
Окленд Сити - Бока Хуниорс
24 июн. 2025, вторник 22:00 | Клубный чемпионат мира, группа C, 3 тур
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2.10
Индивидуальный тотал Бока Хуниорс больше 1.5
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24 июня на стадионе «GEODIS Park» в рамках заключительного тура группового этапа Клубного чемпионата мира сразятся аутсайдер турнира «Окленд Сити» и набравшая форму «Бока Хуниорс». Обе команды потеряли шансы на плей-офф, но аргентинцы стремятся завершить турнир на позитивной ноте.

«Окленд Сити»

Команда из Новой Зеландии провалила два стартовых матча, пропустив в сумме 16 мячей от «Баварии» и «Бенфики». На этом фоне меркнут даже 14 домашних побед подряд в региональных турнирах – уровень соперников там принципиально ниже.

Цифры по «Окленду»:

  • 5 голов за 5 матчей (в среднем 1.00);
  • 16 пропущенных (3.20 за игру);
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей;
  • Совсем не справляется с прессингом и темпом топ-соперников;
  • Низкий уровень организации в обороне.

Психологически команда уже выглядит разобранной. Основная задача – минимизировать ущерб, а не победить.

«Бока Хуниорс»

«Бока» боролась до последнего в матчах с «Бенфикой» (2:2) и «Баварией» (1:2), и выглядела достаточно уверенно. Команда не впечатляет атакой (всего 4 гола в 5 играх), но в сравнении с «Оклендом» – это совершенно другой уровень.

Динамика по «Боке»:

  • 4 забитых, 6 пропущенных за 5 матчей;
  • В среднем 0.80 забитого и 1.20 пропущенного;
  • Пропускает в 3 последних матчах;
  • Не проигрывает крупно даже более статусным командам;
  • Забивала в 2 из 3 последних матчей.

Аргентинцы стараются играть первым номером, особенно против более слабых команд. На фоне катастрофической игры новозеландцев в обороне, у «Боки» есть отличные шансы закрыть групповой этап победой.

Ключевые факты перед матчем

  • «Окленд Сити» пропустил 16 голов в 2 матчах турнира.
  • Новозеландцы пропускают в среднем 3.20 мяча за игру.
  • «Бока Хуниорс» проиграл только «Баварии» с разницей в 1 гол.
  • Аргентинцы забивают в 3 из 5 последних встреч.
  • «Бока» показывает высокий уровень сопротивления даже против фаворитов.

Анализ и прогноз

Разница в классе между командами очевидна. «Окленд Сити» – чемпион Океании, но уровень сопротивления в матчах с европейскими и южноамериканскими командами оказался запредельным. «Бока Хуниорс» же даже в поражении от «Баварии» показала организованность и желание биться. Аргентинцы обязаны использовать этот матч для моральной реабилитации.

Скорее всего, матч пройдeт под контролем «Боки». Даже при скромной реализации шансов, еe нападения хватит, чтобы добыть уверенную победу над самой слабой обороной турнира.

Рекомендованные ставки

  • Победа Бока Хуниорс – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал Бока Хуниорс больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Фора Бока Хуниорс (-1) – коэффициент 2.25

2.10
Индивидуальный тотал Бока Хуниорс больше 1.5
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Автор: Мещеряков Денис
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