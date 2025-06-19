20 июня в рамках второго тура Клубного чемпионата мира «Бенфика» встретится с «Окленд Сити» на Inter&Co Stadium. После ничьей в матче с «Бока Хуниорс» португальцы постараются добыть три очка, которые существенно повысят их шансы на выход из группы. «Окленд Сити» же будет пытаться реабилитироваться после разгрома от «Баварии» (0:10), но разница в классе между соперниками остаeтся ощутимой.

«Бенфика»

Форма «Бенфики» на данный момент нестабильна, однако команда продолжает забивать практически в каждом матче. В последних 5 играх лиссабонцы отметились 7 голами, но и в защите возникают проблемы: 8 пропущенных мячей, включая 2 в поединке с «Бока Хуниорс». Тем не менее, атакующий потенциал команды остаeтся высоким, а серия из 16 матчей с голами подтверждает надeжность линии нападения. Клуб не проигрывает в 13 из 15 последних игр, и против соперника уровня «Окленд Сити» обязан доминировать.

«Окленд Сити»

Для «Окленд Сити» турнир уже начался с катастрофы – 0:10 от «Баварии». Этот результат стал отражением главной проблемы команды: очень слабая оборона на фоне соперников из Европы и Южной Америки. В последних 5 матчах коллектив из Океании пропустил 16 голов, в среднем по 3.20 за игру. При этом «Окленд Сити» забивает регулярно – 7 голов в 5 матчах и результативность в 11 из 13 последних игр. Однако в матчах против серьeзных соперников это преимущество нивелируется оборонительными провалами.

Факты о командах:

«Бенфика»

Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей

В среднем 1.40 гола за матч, пропускает 1.60

Забивает в 16 матчах подряд

Пропускает в 5 последних играх

«Окленд Сити»

Не выигрывает в 5 последних матчах в гостях на турнире

В среднем 1.40 гола за матч, пропускает 3.20

Забивает в 11 из 13 последних игр

Разгромное поражение 0:10 от «Баварии» в прошлом туре

Прогноз на матч «Бенфика» – «Окленд Сити»

Сложно ожидать интриги в матче, где одна из команд играет на уровне топ‑10 Европы, а другая – лишь доминирует в региональных лигах. Несмотря на пробелы в защите, «Бенфика» должна уверенно переигрывать новозеландцев. Скорее всего, португальцы постараются забить как можно больше, чтобы улучшить разницу мячей. При этом «Окленд Сити», обладая определeнной атакующей искрой, может зацепить гол престижа.

Прогноз на точный счeт: 4:1 в пользу «Бенфики».

Рекомендованные ставки: