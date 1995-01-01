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21:47
Евсеев вернулся к работе после нападения с оружием
21:25
Кузяев не хочет обратно в «Зенит»
2
21:01
В России определили лучшего спортивного журналиста года – это комментатор «Матч ТВ»
9
20:51
Стало известно, какую сумму получит каждый игрок сборной России за матчи с Брунеем и Сирией
3
20:11
«Болельщики молятся на него»: Семшов выявил лидера «Спартака»
6
19:54
Стало известно, какие позиции планирует усилить «Спартак» зимой
9
19:42
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Решение ЭСК по скандальной отмене гола «Краснодара» в матче с «Рубином»
3
19:28
Тикнизян сообщил, сколько денег в месяц тратит его семья
2
19:14
ЭСК признал ошибку судьи в пользу «Зенита» в матче с «Ахматом»
21
19:08
Стало известно, за сколько «Локо» готов купить Зиньковского у «Спартака»
25
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21:59
Павлюченко ответил на предложение назвать улицу в его честь
20:43
В «Крыльях» урежут зарплаты и уволят часть сотрудников
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20:23
«Рубин» разыграет часы на ближайшем матче на фоне ситуации со Смоловым
4
20:16
Стало известно, какую сумму от УЕФА получит РФС на развитие юношеского футбола
2
19:54
Стало известно, какие позиции планирует усилить «Спартак» зимой
9
19:42
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Решение ЭСК по скандальной отмене гола «Краснодара» в матче с «Рубином»
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19:28
Тикнизян сообщил, сколько денег в месяц тратит его семья
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19:14
ЭСК признал ошибку судьи в пользу «Зенита» в матче с «Ахматом»
21
19:08
Стало известно, за сколько «Локо» готов купить Зиньковского у «Спартака»
25
18:56
Ироничная реакция Губерниева на новость, что РФС платит игрокам за приезд в сборную
18:47
Дюков: «Обсуждаем с Чеферином участие России в отборе Евро-2028»
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18:40
Косово присудили техническое поражение в матче с Румынией
18:28
77-летний Адвокат вывел Кюрасао на Золотой кубок КОНКАКАФ
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18:16
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18:04
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Определился победитель в гонке за защитника «Рубина» Рожкова
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Вратарь «Акрона» объяснил, почему не смотрел интервью Дзюбы
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Карпов оценил вероятность зимнего возвращения Кузяева в «Зенит»
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