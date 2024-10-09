Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Олимпиада
Команды
Египет (мол)
Новости
Новости сборной Египта по футболу
Олимпиада
Сайт:
http://www.efa.com.eg/
Тренер:
Рожерио Микале
Состав
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Фото
Салах смотрел матч с участием юношеской сборной России
2024.10.09 22:50
1
Стали известны финалисты Олимпийского футбольного турнира
2024.08.06 01:00
3
Определились все полуфиналисты Олимпийского футбольного турнира
2024.08.03 00:12
15
Определились все четвертьфиналисты Олимпийского футбольного турнира
2024.07.31 00:22
6
Олимпиада-2024. Испания проиграла Египту, но прошла дальше; Узбекистан вылетел
2024.07.30 18:42
К «Ростову» присоединится игрок молодежной сборной Египта
2024.01.29 10:30
«Настоящий позор!»: ветеран ЦСКА прошелся по сборной России после 1:2 с Египтом
2023.09.12 11:55
5
Капитан сборной России извинился за поражение в Египте
2023.09.11 23:58
1
Онопко объяснил замену Пиняева в матче с олимпийской сборной Египта
2023.09.11 23:12
1
Онопко прокомментировал поражение России от олимпийской сборной Египта
2023.09.11 22:38
6
⚡️ Товарищеский матч. Россия уступила олимпийской сборной Египта (1:2), проиграв впервые за 22 месяца
2023.09.11 21:04
26
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Египтом (U-23) – 11 сентября
2023.09.11 17:47
Трансляция
Египет (U-23) – Россия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2023
2023.09.11 16:38
Фото
Сборная России анонсировала матч с Египтом постером в стиле Астерикса и Обеликса
2023.09.11 13:01
1
Мостовой дал прогноз на матч России с олимпийской сборной Египта
2023.09.11 10:55
2
Агкацев считает ничью с молодежкой Египта «нормальным» результатом
2023.09.11 00:34
Заявка сборной России на повторный матч с Египтом
2023.09.10 09:39
3
Стало известно, кто будет тренерами России в повторном матче с Египтом – Карпин не полетит
2023.09.08 19:39
3
В РФС объяснили, почему сентябрьские матчи сборной России не идут в зачет рейтинга ФИФА
2023.09.08 15:50
1
«Печально и чудовищно»: Мостовой – о ничьей России с олимпийской сборной Египта
2023.09.08 00:41
15
Карпин: «Имена не всех игроков запомнил – мне было некогда»
2023.09.07 23:59
5
Оганесян прокомментировал дебютный гол за сборную России
2023.09.07 23:38
1
«Такое недопустимо»: Карпин – об игре сборной России в обороне
2023.09.07 22:55
3
18 футболистов дебютировали за сборную России
2023.09.07 22:33
1
Карпин прокомментировал ничью с олимпийской сборной Египта
2023.09.07 22:10
7
Товарищеский матч. Россия сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (1:1)
2023.09.07 21:06
13
Девять футболистов дебютировали за сборную России
2023.09.07 19:45
Египет (U-23) – Россия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2023
2023.09.07 18:01
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Египтом (U-23) – 7 сентября
2023.09.07 17:58
3
Сборная России сыграет в Египте при +37 градусов
2023.09.07 09:39
2
1
2
Главные новости
В РФС прояснили ситуацию с обучением Мостового на тренера
21:27
Появилась новая информация о состоянии Барко
21:14
1
Орлов посмеялся над падением Кордобы
21:05
2
Игонин: «Судьи ошибаются не в пользу «Зенита», команда недобрала очки»
20:56
7
Радимов: «Спартак» нашел вариант игры без Барко»
20:47
1
Агент сказал, могут ли Семака поменять в «Зените» на бразильского тренера
20:35
Гурцкая – о Барко: «Наверное, такое захотел, что руководство «Спартака» сошло с ума»
19:57
3
Семин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
19:43
Фото
ЦСКА объявил об успешной операции защитника команды
19:16
Орлов назвал судейство причиной нервного состояния Семака
18:51
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+