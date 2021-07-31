- 31 июля 2021
- 14:58 Олимпиада. Бразилия победила Египет, Япония обыграла Новую Зеландию по пенальти
- 28 июля 2021
- 17:32 Определились все пары 1/4 финала Олимпиады 6
- 15:57 Олимпиада. Аргентина сыграла вничью с Испанией и не вышла из группы. Ее обошел Египет
- 25 июля 2021
- 12:24 Олимпиада. Аргентина минимально победила Египет, Понсе во втором тайме заменил Гайча
- 10:34 Гайч – в основе Аргентины на матч с Египтом; Понсе остался в запасе
- 22 июля 2021
- 12:42 Олимпиада. Испания стартовала с нулевой ничьей с Египтом 2