Агкацев считает ничью с молодежкой Египта «нормальным» результатом

Вратарь сборной России Станислав Агкацев оценил первый товарищеский матч против молодежной сборной Египта (1:1).
«Могли сыграть лучше, но для двух тренировок в этом составе это, на мой взгляд, нормальный результат.
Я не знаю, какой будет состав [на ответную игру], выйдем ли мы на поле в тех же сочетаниях, что играли в первом матче. Это решение будет принимать главный тренер. Но, думаю, мы сыграем лучше, чем в первой игре», – сказал представитель «Краснодара».
- Повторный матч Египет (мол) – Россия начнется в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- Руководить сборной России в матче будут Виктор Онопко и Юрий Никифоров.
Источник: «Известия»