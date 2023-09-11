Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Агкацев считает ничью с молодежкой Египта «нормальным» результатом

    Агкацев считает ничью с молодежкой Египта «нормальным» результатом

    Вратарь сборной России Станислав Агкацев оценил первый товарищеский матч против молодежной сборной Египта (1:1).

    «Могли сыграть лучше, но для двух тренировок в этом составе это, на мой взгляд, нормальный результат.

    Я не знаю, какой будет состав [на ответную игру], выйдем ли мы на поле в тех же сочетаниях, что играли в первом матче. Это решение будет принимать главный тренер. Но, думаю, мы сыграем лучше, чем в первой игре», – сказал представитель «Краснодара».

    Новости по теме
    Сборную России в Катаре встретили «Дорогой длинною» 1
    Список игроков сборной России на матч с Катаром 2
    Заявка сборной России на повторный матч с Египтом 4
    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16214

      Алексей З 6 минут назад

      Горе-тренер для того и вызывает 49 человек, чтобы всегда можно было на несыгранность свалить.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 