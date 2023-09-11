Агкацев считает ничью с молодежкой Египта «нормальным» результатом

Вратарь сборной России Станислав Агкацев оценил первый товарищеский матч против молодежной сборной Египта (1:1).

«Могли сыграть лучше, но для двух тренировок в этом составе это, на мой взгляд, нормальный результат.

Я не знаю, какой будет состав [на ответную игру], выйдем ли мы на поле в тех же сочетаниях, что играли в первом матче. Это решение будет принимать главный тренер. Но, думаю, мы сыграем лучше, чем в первой игре», – сказал представитель «Краснодара».