Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Заявка сборной России на повторный матч с Египтом

    Сборная России вылетела на повторный товарищеский матч с молодежной сборной Египта в следующем составе.

    • Встреча состоится завтра, 11 сентября.

    Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва).

    Защитники: Виктор Александров («Пари НН», Нижний Новгород), Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Данила Прохин (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Денисов («Спартак», Москва), Вячеслав Литвинов («Сочи»).

    Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Ярослав Гладышев («Динамо», Москва), Никита Ермаков (ЦСКА, Москва), Кирилл Кравцов («Сочи), Ярослав Михайлов («Пари НН», Нижний Новгород»), Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов», Самара), Даниил Кузнецов («Рубин», Казань), Сергей Пиняев («Локомотив», Москва)

    Нападающие: Тамерлан Мусаев («Балтика», Калининград), Владислав Шитов («Крылья Советов», Самара).

    Новости по теме
    Список игроков сборной России на матч с Катаром 1
    Карпин ответил, кто сильнее – Головин или экс-спартаковец Алекс
    Онопко назвал три вещи, которые никому нельзя отдавать 9
    Источник: телеграм-канал сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:39
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5819

      neim 4 часа назад

      Защита почти вся из Ростова, больше которой только Рубин пропустил (((.
      Сдается мне, что напихают египтяне молодые нашей сборной ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1506

      SLADE2019 5 часов назад

      А для чего возвращаться было, если через два дня снова обратно? Поплескались бы в теплом море.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2825

      BlackMurder 5 часов назад

      Я кроме Пиняева никого не знаю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16201

      Алексей З 6 часов назад

      Достаточно увидеть две фамилии : Мелёхин и Денисов, чтобы понять какое это дно.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 