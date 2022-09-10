- 10 сентября 2022
- 22:14 Суперлига. «Карагюмрюк» спас ничью в матче с «Гиресунспором», Оздоев провел всю игру и получил желтую
- 28 мая 2022
- 12:25 «Краснодар» не планирует снова отдавать Шапи в аренду 4
- 5 мая 2022
- 15:10 Шапи вернется в «Краснодар» летом. «Гиресунспору» не дадут активировать опцию выкупа 8
- 10 апреля 2022
- 16:31 Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор» 3
- 2 апреля 2022
- 17:41 Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи на поле ушел с 0:2 в матче с «Сивасспором» 1
- 20 марта 2022
- 15:31 Суперлига. Гол и ассист Фернандо помогли «Антальяспору» разгромить «Гиресунспор». Сулейманов отыграл 67 минут, Кудряшов вышел на 69-й 1
- 5 марта 2022
- 18:39 Суперлига. «Гиресунспор» победил на выезде «Ризеспор», Шапи вышел на 66-й минуте
- 27 февраля 2022
- 15:09 Шапи не попал в заявку «Гиресунспора» на матч с «Гезтепе» 1
- 24 февраля 2022
- 21:07 Шапи попал в ДТП в Турции. Он избежал травм 3
- 19 февраля 2022
- 19:23 Шапи забил третий гол за «Гиресунспор» 2
- 12 февраля 2022
- 18:14 Суперлига. «Гиресунспор» до выхода Шапи вел в счете против «Фенербахче», но в итоге проиграл 1
- 4 февраля 2022
- 22:06 Шапи провел весь матч против «Коньяспора», его команда проиграла 2
- 3 февраля 2022
- 20:45 «Газиантеп» и «Гиресунспор» интересуются Зе Луишем
- 21 января 2022
- 23:56 Галицкий: «На Шапи феноменально повлиял ковид. Мы ждем его домой»
- 19 января 2022
- 22:30 Шапи провел весь матч против «Трабзонспора» 2