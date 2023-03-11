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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Гиресунспор
Новости
Гиресунспор - новости команды
Гиресун
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Чотанак Спор Комплекси
Сайт:
http://www.giresunspor.com.tr/
Тренер:
Хакан Келеш
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Заработанный Оздоевым пенальти принес «Карагюмрюку» ничью против «Гиресунспора»
2023.03.11 00:52
Суперлига. «Карагюмрюк» спас ничью в матче с «Гиресунспором», Оздоев провел всю игру и получил желтую
2022.09.10 22:14
«Краснодар» не планирует снова отдавать Шапи в аренду
2022.05.28 12:25
4
Шапи вернется в «Краснодар» летом. «Гиресунспору» не дадут активировать опцию выкупа
2022.05.05 15:10
7
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи на поле ушел с 0:2 в матче с «Сивасспором»
2022.04.02 17:41
1
Суперлига. Гол и ассист Фернандо помогли «Антальяспору» разгромить «Гиресунспор». Сулейманов отыграл 67 минут, Кудряшов вышел на 69-й
2022.03.20 15:31
1
Суперлига. «Гиресунспор» победил на выезде «Ризеспор», Шапи вышел на 66-й минуте
2022.03.05 18:39
Шапи не попал в заявку «Гиресунспора» на матч с «Гезтепе»
2022.02.27 15:09
1
Шапи попал в ДТП в Турции. Он избежал травм
2022.02.24 21:07
3
Шапи забил третий гол за «Гиресунспор»
2022.02.19 19:23
2
Суперлига. «Гиресунспор» до выхода Шапи вел в счете против «Фенербахче», но в итоге проиграл
2022.02.12 18:14
1
Шапи провел весь матч против «Коньяспора», его команда проиграла
2022.02.04 22:06
2
«Газиантеп» и «Гиресунспор» интересуются Зе Луишем
2022.02.03 20:45
Галицкий: «На Шапи феноменально повлиял ковид. Мы ждем его домой»
2022.01.21 23:56
Шапи провел весь матч против «Трабзонспора»
2022.01.19 22:30
2
«Венеция» заинтересована в Шапи
2022.01.14 23:21
2
Суперлига. Шапи принес «Гиресунспору» выездную победу над «Галатасараем»
2022.01.08 20:53
4
Шапи забил в гостях «Галатасараю»
2022.01.08 19:41
2
Шапи забил дебютный гол за «Гиресунспор»
2021.12.17 20:57
3
Шапи сделал первое результативное действие за «Гиресунспор»
2021.12.05 19:41
7
Шапи в 8 матчах за «Гиресунспор»: 0 голов и 0 ассистов
2021.11.02 08:28
22
Суперлига. «Гиресунспор» проиграл «Антальяспору» и остался в зоне вылета; Шапи заменили на 58-й минуте
2021.11.01 22:20
Фото
«Ложь». Шапи опроверг слухи о нежелании возвращаться в Россию
2021.10.12 12:59
2
«СЭ»: Шапи не хочет возвращаться в Россию. Его цель – играть в Европе
2021.10.11 19:46
27
Суперлига. «Гиресунспор» проиграл «Фенербахче», Шапи провел на поле меньше тайма
2021.09.23 21:59
2
Шапи: «В России боятся доверять молодым. А как еще будут появляться новые люди в сборной?»
2021.09.14 12:59
7
Шапи: «Спад в игре связываю с «короной». У меня было 32% поражения легких, температура под 40 держалась 4-5 дней»
2021.09.14 11:15
2
Шапи: «В России не играют в футбол. Мы постоянно бьем в сторону нападающего»
2021.09.14 10:15
20
Шапи заменили после первого тайма в дебютном матче за «Гиресунспор»
2021.09.14 08:59
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