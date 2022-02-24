Шапи попал в ДТП в Турции. Он избежал травм

Шапи походу как зпху нормальную начал получать, сразу же решил с нормальной игрой закончить. Раньше вроде как палочкой-выручалочкой был для Краснодара, а теперь просто палочкой стал деревянной... как и большинство наших молодых футболистов. Теперь только в нефутбольных новостях светится
Нападающий «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов стал участником дорожно-транспортного происшествия.
В автомобиль российского футболиста сзади врезался автобус, когда он ехал с тренировки.
22-летний форвард в результате аварии избежал травм.
- Шапи ушел в аренду в «Гиресунспор» в начале сентября.
- В составе турецкой команды он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 24 матчах.
Шапи забил третий гол за «Гиресунспор»
Суперлига. «Гиресунспор» до выхода Шапи вел в счете против «Фенербахче», но в итоге проиграл
Шапи провел весь матч против «Коньяспора», его команда проиграла