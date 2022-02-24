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    Шапи попал в ДТП в Турции. Он избежал травм

    Нападающий «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов стал участником дорожно-транспортного происшествия.

    В автомобиль российского футболиста сзади врезался автобус, когда он ехал с тренировки.

    22-летний форвард в результате аварии избежал травм.

    • Шапи ушел в аренду в «Гиресунспор» в начале сентября.
    • В составе турецкой команды он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 24 матчах.

    Шапи забил третий гол за «Гиресунспор»

    Суперлига. «Гиресунспор» до выхода Шапи вел в счете против «Фенербахче», но в итоге проиграл

    Шапи провел весь матч против «Коньяспора», его команда проиграла

    Источник: Fotomac

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    24.02.2022 21:07
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      Onar 3 часа назад

      Шапи походу как зпху нормальную начал получать, сразу же решил с нормальной игрой закончить. Раньше вроде как палочкой-выручалочкой был для Краснодара, а теперь просто палочкой стал деревянной... как и большинство наших молодых футболистов. Теперь только в нефутбольных новостях светится

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      Рейтинг: +1576

      моэм 6 часов назад

      Думаю он решил как в России проучить автобус ... сначала долго не мог обогнать автобус , потом обогнал его и поехал 30-40 км.ч ...после нескольких неудачных попыток обогнать феррари Шапи , автобус просто засадил ему сзади....и правильно сделал...по другому таких " учителей" "не вылечить" .

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