Шапи попал в ДТП в Турции. Он избежал травм

Нападающий «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов стал участником дорожно-транспортного происшествия.

В автомобиль российского футболиста сзади врезался автобус, когда он ехал с тренировки.

22-летний форвард в результате аварии избежал травм.

Шапи ушел в аренду в «Гиресунспор» в начале сентября.

В составе турецкой команды он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 24 матчах.

Шапи забил третий гол за «Гиресунспор»

Суперлига. «Гиресунспор» до выхода Шапи вел в счете против «Фенербахче», но в итоге проиграл

Шапи провел весь матч против «Коньяспора», его команда проиграла