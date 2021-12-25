Шапи забил в гостях «Галатасараю»

В эти минуты проходит матч 20-го тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Гиресунспором». На 11-й минуте счет открыл российский игрок гостей Магомед-Шапи Сулейманов.

В последних шести матчах у россиянина два гола и результативный пас.