Шапи забил в гостях «Галатасараю»

неужто оживёт Шапи...
В эти минуты проходит матч 20-го тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Гиресунспором». На 11-й минуте счет открыл российский игрок гостей Магомед-Шапи Сулейманов.
В последних шести матчах у россиянина два гола и результативный пас.
- Сулейманов должен вернуться из аренды в «Краснодар» летом.
- Он выступает в Турции с сентября.
- Если «Гиресунспор» удержит победу над «Галатасараем», то поднимется на 13-е место в таблице.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.