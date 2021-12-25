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    Шапи забил в гостях «Галатасараю»

    В эти минуты проходит матч 20-го тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Гиресунспором». На 11-й минуте счет открыл российский игрок гостей Магомед-Шапи Сулейманов.

    В последних шести матчах у россиянина два гола и результативный пас.

    • Сулейманов должен вернуться из аренды в «Краснодар» летом.
    • Он выступает в Турции с сентября.
    • Если «Гиресунспор» удержит победу над «Галатасараем», то поднимется на 13-е место в таблице.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +56165

      portero 47 минут назад

      неужто оживёт Шапи...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2510

      FRZZ 1 час назад

      Молодец! Адаптируется тихо-тихо.

      0
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      Рейтинг: +435

      Solist345345 2 часа назад

      Надо стараться, иначе от футбола останется не больше, чем у Игнатьева.

      3
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