Суперлига. «Гиресунспор» победил на выезде «Ризеспор», Шапи вышел на 66-й минуте

«Гиресунспор» в 28-м туре чемпионата Турции одержал волевую победу над «Ризеспором». У гостей на 66-й минуте на замену вышел российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов.

Летом россиянин должен вернуться из аренды в «Краснодар». Его команда занимает в Суперлиге 15-е место.

Турция. Суперлига. 28-й тур

Ризеспор – Гиресунспор – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Похьянпало, 14; 1:1 – Чикиньо, 45+3 (с пенальти); 1:2 – Траоре, 48.

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