Шапи не попал в заявку «Гиресунспора» на матч с «Гезтепе»

И тут САНКЦИИ
В эти минуты проходит матч 27-го тура чемпионата Турции между «Гиресунспором» и «Гезтепе». В заявке хозяев не оказалось российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова.
На этой неделе он попал в ДТП, но травм не получил.
- Игрок принадлежит «Краснодару».
- Шапи ушел в аренду в «Гиресунспор» в начале сентября.
- В составе турецкой команды он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 24 матчах.
Шапи попал в ДТП в Турции. Он избежал травм
Шапи забил третий гол за «Гиресунспор»
Суперлига. «Гиресунспор» до выхода Шапи вел в счете против «Фенербахче», но в итоге проиграл