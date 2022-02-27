Шапи не попал в заявку «Гиресунспора» на матч с «Гезтепе»

В эти минуты проходит матч 27-го тура чемпионата Турции между «Гиресунспором» и «Гезтепе». В заявке хозяев не оказалось российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова.

На этой неделе он попал в ДТП, но травм не получил.

Игрок принадлежит «Краснодару».

Шапи ушел в аренду в «Гиресунспор» в начале сентября.

В составе турецкой команды он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 24 матчах.

Шапи попал в ДТП в Турции. Он избежал травм

Шапи забил третий гол за «Гиресунспор»

Суперлига. «Гиресунспор» до выхода Шапи вел в счете против «Фенербахче», но в итоге проиграл