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    Шапи не попал в заявку «Гиресунспора» на матч с «Гезтепе»

    В эти минуты проходит матч 27-го тура чемпионата Турции между «Гиресунспором» и «Гезтепе». В заявке хозяев не оказалось российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова.

    На этой неделе он попал в ДТП, но травм не получил.

    • Игрок принадлежит «Краснодару».
    • Шапи ушел в аренду в «Гиресунспор» в начале сентября.
    • В составе турецкой команды он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 24 матчах.

    Шапи попал в ДТП в Турции. Он избежал травм

    Шапи забил третий гол за «Гиресунспор»

    Суперлига. «Гиресунспор» до выхода Шапи вел в счете против «Фенербахче», но в итоге проиграл

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.02.2022 15:09
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