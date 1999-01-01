Суперлига. «Гиресунспор» до выхода Шапи вел в счете против «Фенербахче», но в итоге проиграл

«Гиресунспор» в 25-м туре чемпионата Турции проиграл «Фенербахче». У хозяев на 19-й минуте на замену вышел российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. К тому моменту его команда вела в счете.

Затем «Фенербахче» забил два гола и выиграл матч.

Турция. Суперлига. 25-й тур

Гиресунспор – Фенербахче – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Чикинью, 2; 1:1 – Валенсия, 30; 1:2 – Пелкас, 53.

Удаления: Перес, 82 – нет.

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