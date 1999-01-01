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    Суперлига. «Гиресунспор» до выхода Шапи вел в счете против «Фенербахче», но в итоге проиграл

    «Гиресунспор» в 25-м туре чемпионата Турции проиграл «Фенербахче». У хозяев на 19-й минуте на замену вышел российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. К тому моменту его команда вела в счете.

    Затем «Фенербахче» забил два гола и выиграл матч.

    Турция. Суперлига. 25-й тур

    Гиресунспор – Фенербахче – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Чикинью, 2; 1:1 – Валенсия, 30; 1:2 – Пелкас, 53.

    Удаления: Перес, 82 – нет.

    Календарь Суперлиги

    Турнирная таблица Суперлиги

    Шапи провел весь матч против «Коньяспора», его команда проиграла

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    Шапи провел весь матч против «Трабзонспора»

    Источник: Бомбардир.ру

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      Рейтинг: +366

      Demgel 48 минут назад

      Мда уж,не пруха(

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