Шапи забил третий гол за «Гиресунспор»

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов забил гол за «Гиресунспор».

22-летний россиянин отличился в матче 26-го тура чемпионата Турции против «Кайсериспора» (1:2).

Шапи начал игру в запасе. Он вышел на поле на 65-й минуте, а на 86-й забил гол.

У Шапи 3 гола и 1 ассист в 23 матчах за «Гиресунспор».

Он выступает за турецкий клуб на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Краснодару».

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