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    Шапи забил третий гол за «Гиресунспор»

    Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов забил гол за «Гиресунспор».

    22-летний россиянин отличился в матче 26-го тура чемпионата Турции против «Кайсериспора» (1:2).

    Шапи начал игру в запасе. Он вышел на поле на 65-й минуте, а на 86-й забил гол.

    • У Шапи 3 гола и 1 ассист в 23 матчах за «Гиресунспор».
    • Он выступает за турецкий клуб на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Краснодару».

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    Суперлига. «Гиресунспор» до выхода Шапи вел в счете против «Фенербахче», но в итоге проиграл

    Шапи провел весь матч против «Коньяспора», его команда проиграла

    Галицкий: «На Шапи феноменально повлиял ковид. Мы ждем его домой»

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +68783

      insider_retro 1 час назад

      Нечасто пуляет. С такой результативностью не скоро в Краснодар вернут...

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