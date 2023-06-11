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Аргентина. Примера
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Химнасия
Новости
€ 17 млн
Химнасия - новости команды
Ла-Плата
Аргентина. Примера
Стадион:
Хуан Кармело Серилльо
Сайт:
http://www.gimnasia.org.ar/
Тренер:
Ариэль Перейра
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Таблица
Комментарий Семака после ничьей с «Химнасией»
5 июля
2
Товарищеский матч. «Зенит» не сумел победить аргентинский клуб
5 июля
21
Трансляция
«Зенит» – «Химнасия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026
5 июля
«Зенит» сыграет с аргентинским клубом
21 июня
6
В аргентинском клубе оценили вероятность матча, за который «Зенит» заплатит 50+ миллионов
11 июня
23
Руй Кошта может отправиться на зону из-за «Локомотива»
2025.10.07 10:10
9
«Ростов» не отпустил уругвайца в аренду
2025.01.20 12:41
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