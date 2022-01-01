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Аргентина. Примера
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Химнасия
Состав
€ 17 млн
Химнасия - состав команды
Ла-Плата
Аргентина. Примера
Стадион:
Хуан Кармело Серилльо
Сайт:
http://www.gimnasia.org.ar/
Тренер:
Ариэль Перейра
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
23
Инсфран Нельсон
Вра
31
€ 2 млн
1
Кабрера Максимо
Вра
19
-
27
Кадиевич Хулиан
Вра
22
-
27
Julián Kadijevic
Вра
-
4
Джампаоли Ренцо
Защ
26
€ 1.7 млн
24
Силва Торрехон Педро
Защ
29
€ 0.8 млн
21
Мартинес Энцо
Защ
28
€ 0.75 млн
25
Штаймбах Алексис
Защ
23
€ 0.3 млн
22
Мельюсо Матиас
Защ
28
€ 0.25 млн
14
Эррекальде Гонсало
Защ
26
€ 0.225 млн
13
Конти Херман
Защ
32
€ 0.2 млн
31
Скелотто Баутиста Баррос
Защ
26
€ 0.175 млн
28
Корбалан Фабрисио
Защ
22
€ 0.1 млн
6
Мастранджело Диего
Защ
23
€ 0.075 млн
35
Кортаццо Хуан
Защ
20
€ 0.05 млн
31
Bautista Barros Schelotto
Защ
-
5
Мирамон Игнасио
Пол
23
€ 1.2 млн
10
Баррос Шелотто Николас
Пол
19
€ 0.5 млн
18
Сеоане Матео
Пол
22
€ 0.5 млн
39
ди Биази Факундо
Пол
21
€ 0.4 млн
8
Фернандес Игнасио
Пол
36
€ 0.25 млн
20
Перес Хуан
Пол
21
€ 0.15 млн
19
Кастро Лукас
Пол
37
€ 0.15 млн
16
Макс Аугусто
Пол
33
€ 0.125 млн
34
Мамут Леандро
Пол
22
€ 0.075 млн
20
Juan Perez
Пол
-
42
Вильярреал Сантьяго
Пол
20
-
43
Maximiliano Zalazar
Пол
-
7
Панаро Мануэль
Нап
23
€ 2 млн
32
Торрес Марсело
Нап
28
€ 1.5 млн
29
Аузменди Агустин
Нап
29
€ 1.2 млн
11
Мерло Херемиас
Нап
20
€ 1 млн
43
Залазар Максимилиано
Нап
25
€ 0.7 млн
9
Маммини Иво
Нап
23
€ 0.375 млн
26
Торрес Франко
Нап
27
€ 0.3 млн
30
де Асис Хорхе
Нап
20
-
16
A. Max
Нап
-
21
Enzo Martínez
Нап
-
32
Marcelo Torres
Нап
-
18
Mateo Seoane
Нап
-
Всего игроков: 40, из них вратарей: 4, защитников: 12, полузащитников: 12, нападающих: 12
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