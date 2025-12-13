Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Аргентина. Примера
Команды
Росарио Сентраль
Новости
€ 32 млн
Росарио Сентраль - новости команды
Росарио
Аргентина. Примера
Стадион:
Гиганте де Арройито
Сайт:
http://rosariocentral.com/
Тренер:
Мигель Анхель Руссо
Состав
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Игрок Колумбии не вернулся на родину после ЧМ-2026 из-за угроз убийством
10 июля
4
Фото
«Безумный гном!»: Ди Мария – о перформансе Месси
23 июня
1
Только три аргентинца провели 100 матчей в Лиге чемпионов
29 января
Ди Мария сказал, в чем Роналду лучше Месси
27 января
Ди Мария назвал лучшего тренера в карьере: «Он дал мне все»
27 января
Месси номинировали на звание «Короля Америки», такой приз уже есть у игрока «Зенита»
2025.12.13 21:21
Умер главный тренер «Бока Хуниорс»
2025.10.09 08:24
Видео
Ди Мария забил гол прямым ударом с углового в Аргентине
2025.09.15 09:15
1
Фото
Список обладателей персональных призов ФИФА на клубном ЧМ-2025
2025.07.14 07:49
7
Ди Мария сделал заявление об окончании европейской карьеры
2025.07.03 01:01
1
Ди Мария вернулся в родной клуб спустя 18 лет
2025.05.29 23:31
Сестре Ди Марии прислали свиную голову с пулей во лбу
2024.08.01 16:16
3
«Спартак» заинтересован в покупке левого защитника из Аргентины
2024.07.25 23:00
5
Главные новости
Гурцкая назвал возможную проблему с продлением Барко «Спартаком»
19:57
Семин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
19:43
Фото
ЦСКА объявил об успешной операции защитника команды
19:16
Орлов назвал судейство причиной нервного состояния Семака
18:51
6
Фото
Назначены комментаторы матчей 9-го тура РПЛ
18:42
2
Пономарев сказал, почему у «Зенита» нет оснований для критики судейства
18:30
2
Определена самая мерзкая команда РПЛ
18:03
24
Карпин оценил уровень Ирана, Нигерии и Намибии: «Здесь достаточно посмотреть на рейтинг ФИФА»
17:58
1
Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России
17:40
2
Диас может уйти из «Родины» в случае поражения в следующем матче
17:14
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+