Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ди Мария сделал заявление об окончании европейской карьеры

Ди Мария сделал заявление об окончании европейской карьеры

3 июля, 01:01
1

Экс-вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария опубликовал пост в соцсетях по случаю отъезда из Европы.

  • 37-летний футболист покинул «Бенфику» после вылета с клубного ЧМ.
  • Он вернулся в «Росарио Сентраль».
  • В Европе Ди Мария наиболее известен по выступлениям за «Реал», «ПСЖ», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

«Пришла моя очередь вернуться домой. Моя европейская карьера окончена. Прошло много лет, я играл за многие клубы и уезжаю, полный незабываемых впечатлений.

За 18 лет в Европе я не только наслаждался жизнью в прекрасных городах, но и в замечательных клубах со многими прекрасными людьми. Я приобрел друзей, которых всегда буду хранить в своем сердце.

Каждый из невероятных моментов, которые я пережил, сделал меня тем, кем я являюсь сегодня. А быть избитым, плакать, злиться, вставать и двигаться вперед, несомненно, было частью моего развития и роста как футболиста и как личности.

Я не устану благодарить каждый клуб, в котором я был, за все, что они для меня сделали: «Бенфику», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ювентус», за то, что они помогли мне вырасти как игроку и как личности.

В каждом клубе мне посчастливилось найти хороших партнеров по команде и сотрудников (поваров, людей, отвечающих за экипировку, физиотерапевтов, врачей и всех тех людей, которых никто не видит и не знает, но которые неустанно трудятся, чтобы помочь нам). Я никогда их не забуду.

Я приехал совсем молодым в 2007 году, с родителями и сестрами, со страхами и неуверенностью. Мало-помалу я рос, взрослел, и сегодня я окружен их любовью, а также любовью моей жены и дочерей.

Большое спасибо вам, Португалия, Испания, Англия, Франция и Италия, за то, что открыли мне ваши двери. До свидания», – написал Ди Мария.

Еще по теме:
Черчесов хотел видеть в «Спартаке» двух футболистов, выигрывавших ЛЧ с «Реалом» 3
Ди Мария вернулся в родной клуб спустя 18 лет
Глава «Динамо» запросит отчет по игре Ди Марии
Источник: «Бомбардир»
Португалия. Примейра Бенфика Росарио Сентраль Ди Мария Анхель
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1751525218
Молодец! Достойная карьера.
Ответить
Главные новости
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
00:32
Алвес прокомментировал трансфер в ЦСКА
00:12
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
Вчера, 23:35
2
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
34
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки от клуба
Вчера, 21:25
27
Смородская определила, кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ
Вчера, 21:02
8
Все новости
Все новости
Виллиаш-Боаш назначил нового тренера в «Порту»
6 июля
Раскрыта причина отсутствия Роналду на похоронах Жоты
5 июля
6
Португалия в шоке, что Роналду не стал прерывать отпуск на яхте ради похорон Жоты
5 июля
8
Португальский агент – о гибели Жоты: «Страна остановилась»
3 июля
Заявление Виллаш-Боаша о гибели Жоты
3 июля
Роналду прокомментировал смерть Жоты в ДТП
3 июля
Ди Мария сделал заявление об окончании европейской карьеры
3 июля
1
ФотоРоссийский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
1 июля
Дьекереш отказался возвращаться в «Спортинг»: подробности
29 июня
ФотоРоссийский вратарь продлил контракт с португальским клубом
18 июня
3
Манише рассказал, как Аленичев съезжал по лестнице на машине
10 июня
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
20 мая
1
2-й сезон подряд чемпионом Португалии стал один и тот же клуб
18 мая
Реакция Роналду на дебют сына за юношескую сборную Португалии
13 мая
2
Сын Роналду дебютировал за юношескую сборную Португалии
13 мая
1
Сына Роналду вызвали в юношескую сборную Португалии
6 мая
Сменился лидер в борьбе за «Золотую бутсу»
28 апреля
Моуринью и Роналду могут воссоединиться: известна команда
24 апреля
Защитник «Боавишты» оценил шансы попасть в сборную России
17 апреля
«Спортинг» купил полузащитника сборной Грузии
1 апреля
Роналду: «До смерти буду защищать цвета Португалии»
23 марта
3
Роналду прокомментировал празднование Хойлунда в стиле Криштиану
22 марта
2
В Португалии погиб 19-летний футболист: подробности
22 марта
Появилась информация о пропавшем в Африке родственнике российского футболиста
13 марта
3
Тесть российского футболиста пропал в Африке
12 марта
7
Российский защитник принес «Боавиште» первую с ноября победу в чемпионате Португалии
2 марта
ФотоУмер бывший президент «Порту», с которым клуб выиграл более 60 трофеев, включая ЛЧ
16 февраля
Салазар просит «Брагу» отпустить его в «Зенит»
13 февраля
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 