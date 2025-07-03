Ди Мария сделал заявление об окончании европейской карьеры

Экс-вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария опубликовал пост в соцсетях по случаю отъезда из Европы.

37-летний футболист покинул «Бенфику» после вылета с клубного ЧМ.

Он вернулся в «Росарио Сентраль».

В Европе Ди Мария наиболее известен по выступлениям за «Реал», «ПСЖ», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

«Пришла моя очередь вернуться домой. Моя европейская карьера окончена. Прошло много лет, я играл за многие клубы и уезжаю, полный незабываемых впечатлений.

За 18 лет в Европе я не только наслаждался жизнью в прекрасных городах, но и в замечательных клубах со многими прекрасными людьми. Я приобрел друзей, которых всегда буду хранить в своем сердце.

Каждый из невероятных моментов, которые я пережил, сделал меня тем, кем я являюсь сегодня. А быть избитым, плакать, злиться, вставать и двигаться вперед, несомненно, было частью моего развития и роста как футболиста и как личности.

Я не устану благодарить каждый клуб, в котором я был, за все, что они для меня сделали: «Бенфику», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ювентус», за то, что они помогли мне вырасти как игроку и как личности.

В каждом клубе мне посчастливилось найти хороших партнеров по команде и сотрудников (поваров, людей, отвечающих за экипировку, физиотерапевтов, врачей и всех тех людей, которых никто не видит и не знает, но которые неустанно трудятся, чтобы помочь нам). Я никогда их не забуду.

Я приехал совсем молодым в 2007 году, с родителями и сестрами, со страхами и неуверенностью. Мало-помалу я рос, взрослел, и сегодня я окружен их любовью, а также любовью моей жены и дочерей.

Большое спасибо вам, Португалия, Испания, Англия, Франция и Италия, за то, что открыли мне ваши двери. До свидания», – написал Ди Мария.