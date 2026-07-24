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«Спартак» – «Родина»: кто победит в матче 1 тура РПЛ 2026/2027

24 июля 2026 9:00
Спартак - Родина
25 июл. 2026, суббота 20:45 | Россия. Премьер-лига, 1 тур
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1.75
Победа «Спартака» с форой (-1.5)
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Матч 1 тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Родиной» пройдет 25 июля 2026 года в Москве на «Лукойл Арене». Красно-белые подходят к старту сезона после поражения в Суперкубке от «Зенита» в серии пенальти и имеют скромную результативность в последних матчах. Гости из Первой лиги, напротив, находятся в отличной форме – пять матчей без поражений, всего два пропущенных мяча и десять забитых. Сможет ли «Спартак» использовать преимущество домашнего поля и свой класс, чтобы одержать победу, или «Родина» продолжит свою впечатляющую серию и навяжет борьбу фавориту в его первом официальном матче сезона? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч может стать проверкой для атакующей линии хозяев?

Кто победит в матче

«Спартак» подходит к игре с не самой впечатляющей атакующей статистикой – всего пять голов в пяти последних матчах (в среднем 1.00 за игру), при этом команда пропускает столько же. В предсезонных матчах красно-белые действовали нестабильно: поражение от «Локомотива» (0:2), ничьи с «Рубином» (0:0) и в Суперкубке с «Зенитом» (1:1, поражение в пенальти). Однако дома «Спартак» традиционно силен – команда не проигрывает в шести последних матчах на «Лукойл Арене», что дает серьезное преимущество. В очных встречах с «Родиной» хозяева также имеют положительную статистику: победа 2:1 в товарищеском матче 2025 года и разгром 5:1 в Кубке России 2020 года. Оборона красно-белых выглядит надежно – 1.00 пропущенный гол в среднем за игру, но атакующий потенциал вызывает вопросы, особенно против соперника, который практически не пропускает.

«Родина» находится в фантастической форме: команда не проигрывает в пяти последних матчах, забила десять голов (в среднем 2.00 за игру) и пропустила всего два (0.40 в среднем). Это лучший показатель в лиге по надежности обороны. В Первой лиге «Родина» завершила прошлый сезон на мажорной ноте: разгром «Арсенала Тула» (4:1), победы над «Челябинском» (2:0), «Черноморцем» (3:1) и «Уфой» (1:0). Однако все эти успехи были достигнуты в Первой лиге, и теперь команде предстоит проверить свои силы против топ-клуба РПЛ. В гостях у «Родины» не было матчей против соперников уровня «Спартака», и их впечатляющая статистика может не выдержать проверки классом. Тем не менее уверенность команды и дисциплина в обороне позволяют надеяться на достойное сопротивление.

С учетом всех факторов победа «Спартака» выглядит наиболее вероятным исходом, несмотря на скромную атаку хозяев. Класс команды, домашнее поле и опыт игры в РПЛ должны сыграть решающую роль против дебютанта, который еще не сталкивался с соперниками такого уровня. «Родина» может оказать сопротивление, но вряд ли сможет удержать свои ворота сухими на протяжении всего матча. Победа «Спартака» с разницей как минимум в два мяча выглядит обоснованным прогнозом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях этих команд преимущество на стороне «Спартака», который редко уступает «Родине» и обычно забивает как минимум два мяча. При этом гости из Первой лиги подходят к матчу с впечатляющей серией из пяти матчей без поражений и практически непробиваемой обороной, что может создать проблемы для атакующей линии хозяев. Однако домашняя форма «Спартака» (шесть матчей без поражений на «Лукойл Арене») и его опыт в РПЛ должны перевесить уверенность дебютанта, особенно с учетом того, что «Родина» еще не встречалась с соперниками такого уровня.

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
7
Забитых мячей
2
3.5
В среднем за матч
1
5:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:5
Товарищеские матчи,
Спартак
2 : 1
11.07.2025
Родина
Россия. Кубок, 1 тур
Родина
1 : 5
16.09.2020
Спартак

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
47
Роман Зобнин
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ПЗ
18
Наиль Умяров
ЦП
68
Руслан Литвинов
ЦП
10
Маркиньос
ЦП
35
Кристофер Мартинс
ЦП
7
Пабло Солари
ЦП
5
Эсекьель Барко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Родина
13
Сергей Волков
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
88
Артем Соколов
ПЗ
5
Андрей Егорычев
ЛП
6
Руслан Фищенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
9
Артем Максименко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
4-5-1
98
Максименко
47
Зобнин
6
Бабич
3
Ву
83
Фернандеш
68
Литвинов
10
Маркиньос
35
Мартинс
7
Солари
18
Умяров
5
Барко
4-4-2
13
Волков
88
Соколов
26
Мещанинов
55
Крижан
49
Дятлов
17
Бакаев
6
Фищенко
23
Ушатов
5
Егорычев
9
Максименко
99
Тимошенко
Остались в запасе
Спартак
Родина
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Хуан Диас
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Хуан Диас

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Спартак» сумеет обыграть «Родину» с разницей как минимум в два мяча в матче 1 тура РПЛ. Хозяева имеют преимущество класса, домашнего поля и опыта игры в Премьер-Лиге, тогда как гости, несмотря на отличную форму в Первой лиге, вряд ли смогут противостоять такому сопернику на его поле. Учитывая проблемы «Спартака» в атаке, матч может быть не слишком результативным, но класс хозяев должен сказаться во втором тайме. Ставка на победу «Спартака» с форой (-1.5) за 1.75 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура между «Спартаком» и «Родиной» состоится 25 июля 2026 года в Москве на «Лукойл Арене» и начнется в 20:45 по московскому времени. Матч будет транслировать Матч Премьер.

«Спартак» – «Родина»: смотреть онлайн

1.75
Победа «Спартака» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Родина Спартак
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