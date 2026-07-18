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«Сочи» – «Спартак Кострома»: кто победит в матче 2 тура Первой лиги России 2026

18 июля 2026 10:14
Сочи - Спартак К
19 июл. 2026, воскресенье 18:00 | Россия. PARI Первая лига, 2 тур
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1.95
победа «Сочи»
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Матч 2 тура Первой лиги России между «Сочи» и «Спартак Кострома» пройдет 19 июля 2026 года в Сочи на стадионе «Фишт». Хозяева стартовали с ничьей против «Шинника» (2:2) и имеют мощный атакующий потенциал, но их оборона регулярно пропускает. Гости, напротив, уверенно переиграли КАМАЗ (3:1) в первом туре и находятся на подъеме. Сможет ли «Спартак Кострома» преподнести сюрприз на выезде и навязать борьбу фавориту, или «Сочи» добьется первой победы в сезоне и закрепится в верхней части таблицы?

Кто победит в матче

«Сочи» подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: 11 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,2 за игру) и 10 пропущенных (2,0). Команда сыграла вничью с «Шинником» (2:2) в первом туре, а в товарищеских матчах разгромила «СКА Хабаровск» (4:2) и сыграла вничью с «Арсеналом Тула» (3:3). Сочинцы имеют опыт выступлений в РПЛ и располагают более высоким классом игроков, что должно помочь им добиться положительного результата. Однако их оборона выглядит уязвимой – они пропускают в среднем два гола за игру, что может дать шанс «Спартаку Кострома». В очных встречах с этим соперником у «Сочи» нет явного преимущества – за последние пять матчей они одержали одну победу, три ничьи и одно поражение, что говорит о нестабильности.

«Спартак Кострома» подходит к игре с более сбалансированной статистикой: пять голов в пяти матчах (1,0 в среднем) и шесть пропущенных (1,2). Команда уверенно стартовала, разгромив КАМАЗ (3:1) в первом туре, и продемонстрировала эффективную игру в атаке. Однако их оборона также не без проблем – они пропускают в пяти последних матчах. В очных встречах с «Сочи» у «Спартака Кострома» нет явного преимущества, но в последней игре в Кубке России 2024 они сыграли вничью 2:2, что может дать им уверенность перед выездным матчем. Гости будут стремиться продолжить свою победную поступь и закрепиться в верхней части таблицы.

Итоговый вывод: «Сочи» имеет преимущество в атакующей мощи и классе, но их оборона нестабильна, тогда как «Спартак Кострома» показывает организованную игру и стартовал с победы. Учитывая, что хозяева играют на домашнем стадионе и обладают более высоким индивидуальным мастерством, победа «Сочи» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Сочи».

Форма и история личных встреч

«Сочи» забивает в среднем более двух голов за игру, но пропускает почти столько же, тогда как «Спартак Кострома» имеет более сбалансированную статистику и стартовал с победы. В очных встречах команды обмениваются результатами, но «Сочи» имеет небольшое преимущество по ничьим. Учитывая домашнее поле и атакующий потенциал хозяев, «Сочи» выглядит фаворитом в этом противостоянии.

Личные встречи
40% (4)
30% (3)
30% (3)
15
Забитых мячей
15
1.5
В среднем за матч
1.5
3:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Кубок, 6 раунд
Сочи
2 : 2
30.10.2024
Спартак К
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 21 тур
Спартак К
1 : 2
30.04.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 9 тур
Сочи
3 : 3
17.09.2016
Спартак К
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
Сочи
3 : 2
01.11.2015
Спартак К
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
Спартак К
2 : 1
12.08.2015
Сочи
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад, 40 тур
Спартак К
0 : 1
25.04.2012
Сочи
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад, 24 тур
Сочи
2 : 3
22.08.2011
Спартак К
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад, 8 тур
Спартак К
0 : 0
24.05.2011
Сочи
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Сочи
1 : 0
31.10.2009
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Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад, 20 тур
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2 : 0
21.07.2009
Сочи
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Прогноз на победителя

«Сочи» демонстрирует мощную атаку и имеет преимущество домашнего поля, а также более высокий класс игроков, тогда как «Спартак Кострома» стартовал с победы, но уступает в опыте. Учитывая эти факторы, победа «Сочи» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Сочи» с коэффициентом 1,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Первой лиги России между «Сочи» и «Спартак Кострома» состоится 19 июля 2026 года в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Сочи» – «Спартак Кострома»: смотреть онлайн

1.95
победа «Сочи»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Россия. PARI Первая лига Спартак К Сочи
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