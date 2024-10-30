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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Сочи - Спартак К
Сочи - Спартак К: обзор матча 30 октября 2024
Сочи
30.10.2024, среда, 20:00
Россия. Кубок, 6 раунд
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Спартак К
17'
А. Шушеначев
69'
К. Кравцов
47'
Д. Садов
90+1'
И. Рубцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Спартак К
ГОЛ!
Р. Барт
4:2
Пенальти не реализован!
И. Рубцов
Пенальти не реализован!
К. Суслов
ГОЛ!
С. Бугриев
3:2
ГОЛ!
И. Сааведра
3:1
ГОЛ!
Г. Киселев
2:1
ГОЛ!
К. Никитин
2:0
Пенальти не реализован!
Д. Садов
ГОЛ!
П. Мелешин
1:0
90'
+2
Желтая карточка
И. Рубцов
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
И. Рубцов
Замена
Р. Барт
️️️️
П. Маслов
86'
Замена
К. Суслов
️️️️
М. Крамарич
86'
83'
Замена
Н. Супранович
️️️️
М. Игнатьев
83'
Замена
А. Куликов
️️️️
А. Немченко
73'
Желтая карточка
Н. Генчу
71'
Замена
Д. Каптилович
️️️️
В. Демьянов
71'
Замена
Н. Генчу
️️️️
К. Корольков
ГОЛ! 2:1!
К. Кравцов
69'
Замена
П. Мелешин
️️️️
А. Шушеначев
64'
Замена
И. Сааведра
️️️️
В. Лазарев
64'
47'
ГОЛ! 1:1!
Д. Садов
Замена
К. Никитин
️️️️
Н. Бурмистров
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Шушеначев
Пас отдал
Р. Магаль
17'
13'
Замена
И. Рубцов
️️️️
М. Чиканчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Спартак К
15
Денис Терехов
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
10
Кирилл Корольков
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
22
Анатолий Немченко
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
7
Илья Сафронов
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Спартак К
31
Роланд Джобава
ВР
91
Александр Куликов
ЛЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
44
Николай Генчу
ПЗ
9
Арсен Дряев
ЛВ
53
Александр Егурнев
ЛВ
69
Кирилл Чурсин
ОП
13
Илья Рубцов
ЦФ
3-3-3-1
12
Заболотный
39
Маслов
37
Чирков
4
Литвинов
17
Макарчук
5
Кравцов
28
Магаль
14
Крамарич
77
Лазарев
18
Бурмистров
11
Шушеначев
4-1-2-2-1
15
Терехов
78
Киселев
3
Бугриев
5
Жилмостных
18
Игнатьев
56
Демьянов
22
Немченко
88
Садов
55
Саплинов
10
Корольков
23
Чиканчи
18
Бурмистров
29
Никитин
29
Никитин
18
Бурмистров
77
Лазарев
14
Сааведра
14
Сааведра
77
Лазарев
11
Шушеначев
11
Мелешин
11
Мелешин
11
Шушеначев
14
Крамарич
91
Суслов
91
Суслов
14
Крамарич
39
Маслов
59
Барт
59
Барт
39
Маслов
22
Немченко
91
Куликов
91
Куликов
22
Немченко
18
Игнатьев
4
Супранович
4
Супранович
18
Игнатьев
56
Демьянов
17
Каптилович
17
Каптилович
56
Демьянов
10
Корольков
44
Генчу
44
Генчу
10
Корольков
23
Чиканчи
13
Рубцов
13
Рубцов
23
Чиканчи
Остались в запасе
Сочи
Спартак К
7
Илья Сафронов
ПВ
88
Максим Рудаков
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Морено
31
Роланд Джобава
ВР
2
Александр Серасхов
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
9
Арсен Дряев
ЛВ
53
Александр Егурнев
ЛВ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Остались в запасе
7
Илья Сафронов
ПВ
88
Максим Рудаков
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
Остались в запасе
31
Роланд Джобава
ВР
2
Александр Серасхов
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
9
Арсен Дряев
ЛВ
53
Александр Егурнев
ЛВ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Сергей Бондарь
Статистика матча Сочи - Спартак К
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
0 : 2
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
0 : 2
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Фишт
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