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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Петротрест - Спартак К
Сочи - Спартак К: обзор матча 22 августа 2011
Сочи
22.08.2011, понедельник, 18:00
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад, 24 тур
2 : 3
Завершен
Спартак К
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Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 17 тур
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3 : 0
08.11.2026
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01.11.2026
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Уфа
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