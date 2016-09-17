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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сочи - Спартак К
Сочи - Спартак К: обзор матча 17 сентября 2016
Сочи
17.09.2016, суббота, 15:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 9 тур
3 : 3
Завершен
Спартак К
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Информация о матче
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