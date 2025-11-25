Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Арсенал» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 26 ноября с коэффициентом 1.92

25 ноября 2025 10:02
Арсенал - Бавария
26 нояб. 2025, среда 23:00 | Лига чемпионов, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.92
Победа «Баварии» с форой (-1)
Сделать ставку

26 ноября на стадионе «Эмирейтс» состоится центральный матч 5 тура Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» примет «Баварию». Обе команды уже обеспечили себе высокие позиции в группе и демонстрируют выдающуюся форму, что делает это противостояние принципиальной проверкой на зрелость и устойчивость. Лондонцы уверенно идут без поражений на протяжении 15 матчей, тогда как мюнхенцы не знают неудач уже 21 встречу подряд, подтверждая статус самой мощной атакующей силы турнира.

«Арсенал»

Английский клуб стабильно действует в еврокубке и располагает лучшей разницей мячей в группе. Команда выиграла четыре последних матча Лиги чемпионов, не пропуская в последних четырех встречах турнира. При этом «Арсенал» сохраняет высокую результативность, забивая в среднем 2.60 гола за игру за последние пять матчей. Победа над «Славией» со счетом 3:0 лишь подчеркнула организованность обороны и вариативность атакующих действий.

«Бавария»

Мюнхенская команда продолжает штамповать голы и уже забила 14 мячей за четыре тура Лиги чемпионов. В пяти последних матчах «Бавария» отметилась 17 точными ударами, однако при этом допускает определенные огрехи в обороне, пропуская в среднем 1.20 гола за игру. Победа над «ПСЖ» на выезде показала умение команды добиваться результата даже при высокой конкуренции.

Факты о командах

«Арсенал»

  • Не проигрывает в 15 последних матчах
  • Забивает в 15 играх подряд
  • Средняя результативность – 2.60 гола за матч
  • Пропускает в среднем 0.60 за игру
  • Не пропускает в 4 последних матчах Лиги чемпионов

«Бавария»

  • Не проигрывает в 21 последнем матче
  • Забивает в 21 игре подряд
  • В среднем 3.40 гола за матч
  • Пропускает 1.20 за игру
  • Побеждает в 4 последних матчах Лиги чемпионов

Личные встречи
25% (3)
25% (3)
50% (6)
14
Забитых мячей
26
1.17
В среднем за матч
2.17
2:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  2:2
Лига чемпионов, 1/4 финала
Бавария
1 : 0
17.04.2024
Арсенал
Лига чемпионов, 1/4 финала
Арсенал
2 : 2
09.04.2024
Бавария
Международный кубок чемпионов,
Арсенал
2 : 1
18.07.2019
Бавария
Международный кубок чемпионов,
Бавария
1 : 1
19.07.2017
Арсенал
Лига чемпионов, 1/8 финала
Арсенал
1 : 5
07.03.2017
Бавария
Лига чемпионов, 1/8 финала
Бавария
5 : 1
15.02.2017
Арсенал
Лига чемпионов, 4 тур
Бавария
5 : 1
04.11.2015
Арсенал
Лига чемпионов, 3 тур
Арсенал
2 : 0
20.10.2015
Бавария
Лига чемпионов, 1/8 финала
Бавария
1 : 1
11.03.2014
Арсенал
Лига чемпионов, 1/8 финала
Арсенал
0 : 2
19.02.2014
Бавария
Лига чемпионов, 1/8 финала
Бавария
0 : 2
13.03.2013
Арсенал
Лига чемпионов, 1/8 финала
Арсенал
1 : 3
19.02.2013
Бавария
Показать все

Прогноз на матч «Арсенал» – «Бавария»

Исходя из текущей формы команд, нас ожидает динамичное и результативное противостояние. «Арсенал» традиционно силен дома и способен сдерживать давление за счет компактной структуры, однако «Бавария» обладает слишком высоким атакующим потенциалом, чтобы ограничиться редкими моментами. Вероятен открытый матч с обоюдными голами и минимальным преимуществом одной из сторон. На фоне статистики логично рассмотреть варианты, связанные с результативностью и умеренным преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Баварии» с форой (-1) – коэффициент 1.92
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.88

1.92
Победа «Баварии» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Лига чемпионов Бавария Арсенал
Другие прогнозы
25.11.2025
20:45
1.90
Лига чемпионов, 5 тур
Аякс - Бенфика
Победа «Бенфики»
25.11.2025
23:00
1.65
Лига чемпионов, 5 тур
Манчестер Сити - Байер
Победа «Манчестер Сити» с форой (-1)
25.11.2025
23:00
1.82
Лига чемпионов, 5 тур
Челси - Барселона
Обе команды забьют
25.11.2025
23:00
1.95
Лига чемпионов, 5 тур
Боруссия Д - Вильярреал
Обе команды забьют
25.11.2025
23:00
1.78
Лига чемпионов, 5 тур
Буде-Глимт - Ювентус
Обе команды забьют
26.11.2025
18:00
1.78
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
ЦСКА - Динамо Мх
Победа ЦСКА с форой (-1)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 