26 ноября на стадионе «Эмирейтс» состоится центральный матч 5 тура Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» примет «Баварию». Обе команды уже обеспечили себе высокие позиции в группе и демонстрируют выдающуюся форму, что делает это противостояние принципиальной проверкой на зрелость и устойчивость. Лондонцы уверенно идут без поражений на протяжении 15 матчей, тогда как мюнхенцы не знают неудач уже 21 встречу подряд, подтверждая статус самой мощной атакующей силы турнира.

«Арсенал»

Английский клуб стабильно действует в еврокубке и располагает лучшей разницей мячей в группе. Команда выиграла четыре последних матча Лиги чемпионов, не пропуская в последних четырех встречах турнира. При этом «Арсенал» сохраняет высокую результативность, забивая в среднем 2.60 гола за игру за последние пять матчей. Победа над «Славией» со счетом 3:0 лишь подчеркнула организованность обороны и вариативность атакующих действий.

«Бавария»

Мюнхенская команда продолжает штамповать голы и уже забила 14 мячей за четыре тура Лиги чемпионов. В пяти последних матчах «Бавария» отметилась 17 точными ударами, однако при этом допускает определенные огрехи в обороне, пропуская в среднем 1.20 гола за игру. Победа над «ПСЖ» на выезде показала умение команды добиваться результата даже при высокой конкуренции.

Факты о командах

«Арсенал»

Не проигрывает в 15 последних матчах

Забивает в 15 играх подряд

Средняя результативность – 2.60 гола за матч

Пропускает в среднем 0.60 за игру

Не пропускает в 4 последних матчах Лиги чемпионов

«Бавария»

Не проигрывает в 21 последнем матче

Забивает в 21 игре подряд

В среднем 3.40 гола за матч

Пропускает 1.20 за игру

Побеждает в 4 последних матчах Лиги чемпионов

Прогноз на матч «Арсенал» – «Бавария»

Исходя из текущей формы команд, нас ожидает динамичное и результативное противостояние. «Арсенал» традиционно силен дома и способен сдерживать давление за счет компактной структуры, однако «Бавария» обладает слишком высоким атакующим потенциалом, чтобы ограничиться редкими моментами. Вероятен открытый матч с обоюдными голами и минимальным преимуществом одной из сторон. На фоне статистики логично рассмотреть варианты, связанные с результативностью и умеренным преимуществом гостей.

