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Бавария - Арсенал
Бавария - Арсенал: обзор матча 19 июля 2017
Бавария
19.07.2017, среда, 14:20
Международный кубок чемпионов
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 3
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бавария - Арсенал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
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Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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