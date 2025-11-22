23 ноября на стадионе «Стад ля Божуар» пройдет встреча 13-го тура Лиги 1 между «Нантом» и «Лорьяном». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и переживают серию без побед, что придает матчу особую мотивацию. «Нант» не может выиграть в 3 последних матчах и испытывает проблемы в обороне, пропуская более 2 голов в среднем за игру. «Лорьян» также испытывает кризис, не выигрывая 6 последних матчей и пропуская по 2 гола за игру.

«Нант»

«Нант» подходит к матчу с непостоянной результативностью. В последних 5 играх команда забила 6 голов, но пропустила 11, что указывает на слабость обороны. Главный бомбардир Мостафа Мохамед отметился 2 голами за 11 матчей, и от него будет зависеть атака команды. В очных матчах против «Лорьяна» «Нант» стабильно проявляет атакующий потенциал, забивая в 10 последних встречах, что дает надежду на результативность.

«Лорьян»

«Лорьян» испытывает серьезные трудности в обороне, пропуская 10 голов в последних 5 играх и не выигрывая 6 матчей подряд. Главный бомбардир Пабло Пажи с 4 голами за 9 игр пытается держать команду в атаке. В последних личных встречах против «Нанта» команда не демонстрирует стабильного результата, что делает ее аутсайдером предстоящей встречи.

Факты о командах

«Нант»

Не может выиграть 3 последних матчей

В среднем: 1.20 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 10 последних матчах против «Лорьяна»

Слабая оборона, но эффективная при атаках

«Лорьян»

Не выигрывает 6 последних матчей

В среднем: 1.00 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 10 последних матчах

Проблемы с обороной и нестабильность в атаке

Прогноз на матч «Нант» – «Лорьян»

С учетом текущей формы и очных встреч, «Нант» имеет больше шансов на положительный результат, особенно на домашнем стадионе. Ожидается открытый матч с голами с обеих сторон, где хозяева смогут использовать атакующий потенциал, а гости попытаются поймать контратаки.

Рекомендованные ставки