«Нант» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.85

22 ноября 2025 10:50
Нант - Лорьян
23 нояб. 2025, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Нанта» с форой (-1)
Сделать ставку

23 ноября на стадионе «Стад ля Божуар» пройдет встреча 13-го тура Лиги 1 между «Нантом» и «Лорьяном». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и переживают серию без побед, что придает матчу особую мотивацию. «Нант» не может выиграть в 3 последних матчах и испытывает проблемы в обороне, пропуская более 2 голов в среднем за игру. «Лорьян» также испытывает кризис, не выигрывая 6 последних матчей и пропуская по 2 гола за игру.

«Нант»

«Нант» подходит к матчу с непостоянной результативностью. В последних 5 играх команда забила 6 голов, но пропустила 11, что указывает на слабость обороны. Главный бомбардир Мостафа Мохамед отметился 2 голами за 11 матчей, и от него будет зависеть атака команды. В очных матчах против «Лорьяна» «Нант» стабильно проявляет атакующий потенциал, забивая в 10 последних встречах, что дает надежду на результативность.

«Лорьян»

«Лорьян» испытывает серьезные трудности в обороне, пропуская 10 голов в последних 5 играх и не выигрывая 6 матчей подряд. Главный бомбардир Пабло Пажи с 4 голами за 9 игр пытается держать команду в атаке. В последних личных встречах против «Нанта» команда не демонстрирует стабильного результата, что делает ее аутсайдером предстоящей встречи.

Факты о командах

«Нант»

  • Не может выиграть 3 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 10 последних матчах против «Лорьяна»
  • Слабая оборона, но эффективная при атаках

«Лорьян»

  • Не выигрывает 6 последних матчей
  • В среднем: 1.00 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 10 последних матчах
  • Проблемы с обороной и нестабильность в атаке

Личные встречи
60% (12)
20% (4)
20% (4)
30
Забитых мячей
21
1.5
В среднем за матч
1.05
5:3
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 23 тур
Лорьян
0 : 1
24.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
5 : 3
23.09.2023
Лорьян
Франция. Лига 1, 23 тур
Нант
1 : 0
12.02.2023
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
3 : 2
11.09.2022
Нант
Франция. Лига 1, 22 тур
Нант
4 : 2
23.01.2022
Лорьян
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
0 : 1
05.12.2021
Нант
Франция. Лига 1, 30 тур
Нант
1 : 1
21.03.2021
Лорьян
Франция. Лига 1, 10 тур
Лорьян
0 : 2
08.11.2020
Нант
Франция. Лига 1, 35 тур
Нант
1 : 0
29.04.2017
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
1 : 2
15.10.2016
Нант
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
2 : 1
13.02.2016
Лорьян
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
0 : 0
19.12.2015
Нант
Франция. Лига 1, 37 тур
Нант
1 : 1
16.05.2015
Лорьян
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
1 : 2
20.12.2014
Нант
Товарищеские матчи,
Нант
0 : 2
26.07.2014
Лорьян
Франция. Лига 1, 20 тур
Нант
1 : 0
12.01.2014
Лорьян
Франция. Кубок Лиги, 1 раунд
Нант
2 : 0
29.10.2013
Лорьян
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
2 : 1
18.08.2013
Нант
Франция. Лига 1, 28 тур
Нант
1 : 1
14.03.2009
Лорьян
Франция. Лига 1, 10 тур
Лорьян
3 : 0
25.10.2008
Нант
Показать все

Прогноз на матч «Нант» – «Лорьян»

С учетом текущей формы и очных встреч, «Нант» имеет больше шансов на положительный результат, особенно на домашнем стадионе. Ожидается открытый матч с голами с обеих сторон, где хозяева смогут использовать атакующий потенциал, а гости попытаются поймать контратаки.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Нанта» с форой (-1) – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80

1.85
Победа «Нанта» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
