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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Лорьян
Нант - Лорьян: обзор матча 12 февраля 2023
Нант
12.02.2023, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 0
Завершен
Лорьян
66'
Л. Бляс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Лорьян
Замена
М. Сиссоко
️️️️
П. Чиривелья
86'
Замена
Ш. Траоре
️️️️
Ф. Мойе
86'
74'
Замена
С. Дукуре
️️️️
Ж. Понко
67'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
И. Коне
ГОЛ! 1:0!
Л. Бляс
66'
Замена
Э. Гессан
️️️️
И. Ганаго
63'
Замена
М. Мохамед
️️️️
А. Делор
62'
51'
Замена
Р. Февр
️️️️
С. Диарра
Замена
Ж. Виктор
️️️️
Ж. Кастеллетто
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
91
Флоран Мойе
АП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
3
Джауэн Хаджам
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
18
Бамо Мейте
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Лорьян
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
5
Максим Вакерс
ЦЗ
44
Айман Кари
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
21
Ромен Февр
ПВ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
3-1-1-2-3
40
Лафон
5
Жиротто
21
Кастеллетто
18
Сентонс
4
Чиривелья
8
Мутуссами
91
Мойе
10
Бляс
9
Делор
3
Хаджам
37
Ганаго
3-1-2-3-1
1
Манноне
24
Калюлю
3
Тальби
13
Йонгва
18
Мейте
28
Ле Фе
17
Макенго
25
Диарра
21
Понко
10
Катлин
28
Коне
91
Мойе
22
Траоре
22
Траоре
91
Мойе
21
Кастеллетто
4
Виктор
4
Виктор
21
Кастеллетто
4
Чиривелья
17
Сиссоко
17
Сиссоко
4
Чиривелья
9
Делор
42
Мохамед
42
Мохамед
9
Делор
37
Ганаго
29
Гессан
29
Гессан
37
Ганаго
25
Диарра
21
Февр
21
Февр
25
Диарра
21
Понко
22
Дукуре
22
Дукуре
21
Понко
28
Коне
9
Дьенг
9
Дьенг
28
Коне
Остались в запасе
Нант
Лорьян
40
Реми Дескамп
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
5
Максим Вакерс
ЦЗ
44
Айман Кари
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
97
Маркус Коко
ПВ
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
5
Максим Вакерс
ЦЗ
44
Айман Кари
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
2
Игор Силва
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Нант - Лорьян
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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