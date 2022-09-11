Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Нант
Лорьян - Нант: обзор матча 11 сентября 2022
Лорьян
11.09.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 7 тур
3 : 2
Завершен
Нант
19'
Д. Уаттара
60'
Й. Катлин
74'
И. Коне
13'
И. Ганаго
85'
М. Саймон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Нант
90'
Замена
К. Бамба
️️️️
А. Жиротто
85'
ГОЛ! 3:2!
М. Саймон
Пас отдал
И. Ганаго
Желтая карточка
И. Коне
78'
Желтая карточка
Ж. Лапорт
76'
ГОЛ! 3:1!
И. Коне
Пас отдал
Д. Уаттара
74'
Замена
И. Коне
️️️️
Т. Моффи
73'
Замена
А. Аушиш
️️️️
Л. Абержель
72'
62'
Замена
Л. Бляс
️️️️
Д. Аппиа
61'
Замена
М. Мохамед
️️️️
П. Чиривелья
61'
Замена
С. Корчиа
️️️️
Э. Гессан
ГОЛ! 2:1!
Й. Катлин
Пас отдал
Г. Калюлю
60'
Замена
Й. Катлин
️️️️
С. Диарра
57'
Замена
Ж. Понко
️️️️
И. Бонке
57'
56'
Желтая карточка
Д. Аппиа
45'
Желтая карточка
П. Чиривелья
40'
Желтая карточка
М. Саймон
ГОЛ! 1:1!
Д. Уаттара
19'
13'
ГОЛ! 0:1!
И. Ганаго
Пас отдал
К. Мерлен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
25
Стефан Диарра
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
11
Тео Ле Бри
АП
24
Адиль Аушиш
АП
21
Жюльен Понко
АП
28
Ибрахима Коне
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
10
Йоан Катлин
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
11
Мохамед Ачи
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
4-1-2-2-1
38
Мвого
25
Ле Гофф
15
Лапорт
3
Тальби
24
Калюлю
19
Абержель
8
Бонке
28
Ле Фе
25
Диарра
11
Уаттара
9
Моффи
3-3-1-1-2
40
Лафон
21
Кастеллетто
5
Паллуа
5
Жиротто
8
Аппиа
4
Чиривелья
26
Мерлен
17
Сиссоко
27
Саймон
29
Гессан
37
Ганаго
19
Абержель
24
Аушиш
24
Аушиш
19
Абержель
8
Бонке
21
Понко
21
Понко
8
Бонке
9
Моффи
28
Коне
28
Коне
9
Моффи
25
Диарра
10
Катлин
10
Катлин
25
Диарра
29
Гессан
14
Корчиа
14
Корчиа
29
Гессан
8
Аппиа
10
Бляс
10
Бляс
8
Аппиа
5
Жиротто
17
Бамба
17
Бамба
5
Жиротто
4
Чиривелья
42
Мохамед
42
Мохамед
4
Чиривелья
Остались в запасе
Лорьян
Нант
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
11
Тео Ле Бри
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
1
Денис Петрич
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
11
Мохамед Ачи
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
11
Тео Ле Бри
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
11
Мохамед Ачи
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Лорьян - Нант
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
Новости команд
Все
Лорьян
Нант
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+