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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Лорьян
Нант - Лорьян: обзор матча 14 марта 2009
Нант
14.03.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 1
Завершен
Лорьян
78'
Ж. Морель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Лорьян
ГОЛ! 0:1!
Ж. Морель
Замена
Р. Саифи
️️️️
М. Ваируа
Замена
Д. Де Фрейтас
️️️️
Ф. Да Роша
Пенальти не реализован!
Ф. Абриэль
Желтая карточка
Ж. Пьер
Замена
А. Ле Лан
️️️️
М. Амалфитано
Замена
Г. Обертан
️️️️
Я. Жуффре
Замена
Д. Абдун
️️️️
О. Капуэ
Желтая карточка
М. Амалфитано
Желтая карточка
Б. Жентон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Жером Алонсо
ВР
6
Гийом Муллек
ЦЗ
17
Йоанн Пулар
ЦЗ
32
Жан-Жак Пьер
ЦЗ
26
Реми Мареваль
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
10
Орельен Капуэ
ОП
21
Вильям Ванкер
ЦП
9
Кристиан Бекаменга
АП
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
23
Язид Мансури
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
19
Марама Ваируа
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Нант
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
18
Давид Де Фрейтас
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
6
Лоик Гийон
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
93
Джамель Абдун
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
5
Оскар Эволо
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
13
Рафик Саифи
ЦФ
4-1-2-1-1
16
Алонсо
6
Муллек
32
Пьер
26
Мареваль
17
Пулар
10
Капуэ
9
Да Роша
21
Ванкер
9
Бекаменга
49
Багайоко
4-4-2
16
Одар
13
Жалле
21
Морель
5
Маршаль
0
Жентон
7
Абриэль
31
Амалфитано
8
Жуффре
23
Мансури
9
Гамейро
19
Ваируа
9
Да Роша
18
Де Фрейтас
18
Де Фрейтас
9
Да Роша
10
Капуэ
93
Абдун
93
Абдун
10
Капуэ
19
Ваируа
13
Саифи
13
Саифи
19
Ваируа
31
Амалфитано
14
Ле Лан
14
Ле Лан
31
Амалфитано
8
Жуффре
32
Обертан
32
Обертан
8
Жуффре
Остались в запасе
Нант
Лорьян
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
91
Рикардо Фати
ЦП
6
Лоик Гийон
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
16
Лионель Каппоне
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
5
Оскар Эволо
ЦП
Остались в запасе
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
91
Рикардо Фати
ЦП
6
Лоик Гийон
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
16
Лионель Каппоне
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
5
Оскар Эволо
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Нант - Лорьян
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Новости команд
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