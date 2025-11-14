15 ноября в Москве состоится матч 19 тура Первой лиги, в котором «Торпедо» примет «Ротор». Хозяева продолжают борьбу за выход из зоны вылета, тогда как гости стремятся удержаться в первой пятерке. При этом текущая форма команд делает предстоящую встречу потенциально упорной: обе стороны показывают схожую результативность и допускают одинаковое количество ошибок в обороне.

«Торпедо»

«Торпедо» после 18 туров имеет 15 очков и занимает 17-е место. Команда постепенно набирает стабильность: в последних пяти матчах она забила 5 голов и пропустила 6. Александр Юшин остается главным бомбардиром, но эффективность атак по-прежнему нестабильна.При этом домашняя серия выглядит обнадеживающе – «Торпедо» не проигрывает в шести из восьми последних матчей. Команда действует через плотную игру в средней линии и старается компенсировать слабую реализацию дисциплиной. Однако проблемы в обороне сохраняются: команда пропускает в трех турах подряд и в среднем получает 1.20 гола за игру за последние пять матчей.

«Ротор»

«Ротор» располагается на 5-й строчке с 29 очками, но его гостевые проблемы очевидны – шесть подряд выездных матчей без побед. В последних пяти играх команда забила 5 голов и пропустила 6, показывая идентичную статистику с соперником.Несмотря на победу над «Шинником» 2:0 в прошлом туре, в гостях «Ротор» действует менее уверенно. Команда теряет плотность в обороне, а атака оказывается зависимой от индивидуальных действий. При нынешней динамике «Ротор» будет играть осторожнее, делая акцент на контроль мяча и постепенное продвижение.

Факты о командах

«Торпедо»

15 очков после 18 туров

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

1.00 забитых и 1.20 пропущенных в среднем за 5 игр

Пропускает в 4 последних матчах

«Ротор»

29 очков после 18 туров

6 гостевых матчей подряд без побед

1.00 забитых и 1.20 пропущенных в среднем за 5 игр

Победа 2:0 в последнем туре

Прогноз на матч «Торпедо» – «Ротор»

Обе команды подходят к матчу с примерно равными показателями результативности и при этом нестабильной игрой в обороне. «Торпедо» более собранно действует дома и часто удерживает баланс благодаря плотной структуре игры. «Ротор» в гостях испытывает ощутимые трудности, и это делает предстоящий матч более равным, чем кажется по турнирной таблице.Встреча обещает быть вязкой и с ограниченным числом моментов. Учитывая форму команд, предпочтительнее выглядят варианты с минимальным количеством голов и осторожной игрой со стороны гостей.

Рекомендованные ставки