«Торпедо» – «Ротор»: прогноз и ставки на матч 15 ноября 2025 с коэффициентом 1.62

14 ноября 2025 9:37
Торпедо - Ротор
15 нояб. 2025, суббота 15:30 | Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.62
Фора (+1) на «Торпедо»
Сделать ставку

15 ноября в Москве состоится матч 19 тура Первой лиги, в котором «Торпедо» примет «Ротор». Хозяева продолжают борьбу за выход из зоны вылета, тогда как гости стремятся удержаться в первой пятерке. При этом текущая форма команд делает предстоящую встречу потенциально упорной: обе стороны показывают схожую результативность и допускают одинаковое количество ошибок в обороне.

«Торпедо»

«Торпедо» после 18 туров имеет 15 очков и занимает 17-е место. Команда постепенно набирает стабильность: в последних пяти матчах она забила 5 голов и пропустила 6. Александр Юшин остается главным бомбардиром, но эффективность атак по-прежнему нестабильна.При этом домашняя серия выглядит обнадеживающе – «Торпедо» не проигрывает в шести из восьми последних матчей. Команда действует через плотную игру в средней линии и старается компенсировать слабую реализацию дисциплиной. Однако проблемы в обороне сохраняются: команда пропускает в трех турах подряд и в среднем получает 1.20 гола за игру за последние пять матчей.

«Ротор»

«Ротор» располагается на 5-й строчке с 29 очками, но его гостевые проблемы очевидны – шесть подряд выездных матчей без побед. В последних пяти играх команда забила 5 голов и пропустила 6, показывая идентичную статистику с соперником.Несмотря на победу над «Шинником» 2:0 в прошлом туре, в гостях «Ротор» действует менее уверенно. Команда теряет плотность в обороне, а атака оказывается зависимой от индивидуальных действий. При нынешней динамике «Ротор» будет играть осторожнее, делая акцент на контроль мяча и постепенное продвижение.

Факты о командах

«Торпедо»

  • 15 очков после 18 туров
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • 1.00 забитых и 1.20 пропущенных в среднем за 5 игр
  • Пропускает в 4 последних матчах

«Ротор»

  • 29 очков после 18 туров
  • 6 гостевых матчей подряд без побед
  • 1.00 забитых и 1.20 пропущенных в среднем за 5 игр
  • Победа 2:0 в последнем туре

Личные встречи
50% (18)
31% (11)
19% (7)
43
Забитых мячей
31
1.19
В среднем за матч
0.86
3:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Ротор
3 : 0
25.08.2025
Торпедо
Россия. Первая лига, 27 тур
Торпедо
0 : 1
06.04.2025
Ротор
Россия. Первая лига, 2 тур
Ротор
1 : 1
22.07.2024
Торпедо
Россия. ФНЛ, 33 тур
Торпедо
1 : 0
16.04.2022
Ротор
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ротор
1 : 1
03.10.2021
Торпедо
Россия. ФНЛ, 11 тур
Ротор
0 : 2
31.08.2019
Торпедо
Россия. ФНЛ, 33 тур
Торпедо
1 : 0
20.04.2014
Ротор
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ротор
1 : 2
22.09.2013
Торпедо
Россия. ФНЛ, 30 тур
Ротор
0 : 0
29.04.2013
Торпедо
Россия. ФНЛ, 14 тур
Торпедо
0 : 0
01.10.2012
Ротор
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ротор
0 : 1
11.07.2004
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Торпедо
1 : 0
23.05.2004
Ротор
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ротор
2 : 0
28.09.2003
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Торпедо
0 : 3
20.04.2003
Ротор
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Торпедо
3 : 1
24.08.2002
Ротор
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ротор
1 : 0
04.05.2002
Торпедо
Чемпионат России, 26 тур
Торпедо
1 : 1
01.10.2001
Ротор
Чемпионат России, 12 тур
Ротор
1 : 1
10.06.2001
Торпедо
Чемпионат России, 29 тур
Ротор
0 : 1
05.11.2000
Торпедо
Чемпионат России, 15 тур
Торпедо
2 : 0
27.06.2000
Ротор
Чемпионат России, 25 тур
Ротор
0 : 2
25.09.1999
Торпедо
Чемпионат России, 11 тур
Торпедо
2 : 1
19.06.1999
Ротор
Чемпионат России, 30 тур
Ротор
1 : 0
30.10.1998
Торпедо
Чемпионат России, 15 тур
Торпедо
2 : 2
01.07.1998
Ротор
Чемпионат России, 33 тур
Торпедо
1 : 1
01.11.1997
Ротор
Чемпионат России, 16 тур
Ротор
1 : 2
02.07.1997
Торпедо
Чемпионат России, 26 тур
Торпедо
1 : 0
06.09.1996
Ротор
Чемпионат России, 9 тур
Ротор
2 : 2
27.04.1996
Торпедо
Чемпионат России, 18 тур
Торпедо
3 : 0
29.07.1995
Ротор
Чемпионат России, 11 тур
Ротор
1 : 2
17.06.1995
Торпедо
Чемпионат России, 26 тур
Торпедо
1 : 1
02.10.1994
Ротор
Чемпионат России, 6 тур
Ротор
2 : 1
09.04.1994
Торпедо
Чемпионат России, 31 тур
Торпедо
2 : 1
09.10.1993
Ротор
Чемпионат России, 16 тур
Ротор
2 : 2
21.06.1993
Торпедо
Чемпионат России. Первый этап, 19 тур
Ротор
0 : 1
09.08.1992
Торпедо
Чемпионат России. Первый этап, 1 тур
Торпедо
1 : 0
18.04.1992
Ротор
Показать все

Прогноз на матч «Торпедо» – «Ротор»

Обе команды подходят к матчу с примерно равными показателями результативности и при этом нестабильной игрой в обороне. «Торпедо» более собранно действует дома и часто удерживает баланс благодаря плотной структуре игры. «Ротор» в гостях испытывает ощутимые трудности, и это делает предстоящий матч более равным, чем кажется по турнирной таблице.Встреча обещает быть вязкой и с ограниченным числом моментов. Учитывая форму команд, предпочтительнее выглядят варианты с минимальным количеством голов и осторожной игрой со стороны гостей.

Рекомендованные ставки

  • Фора (+1) на «Торпедо» – коэффициент 1.62
  • Тотал меньше 2.5 гола – коэффициент 1.70

1.62
Фора (+1) на «Торпедо»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Ротор Торпедо
