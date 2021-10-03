Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Торпедо
Ротор - Торпедо: обзор матча 03 октября 2021
Ротор
03.10.2021, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
11'
И. Бериашвили (П)
27'
А. Калмыков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Торпедо
Вторая желтая
И. Школик
90'
+4
73'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
И. Темников
73'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
А. Калмыков
Желтая карточка
И. Школик
66'
+3
Замена
И. Школик
️️️️
Н. Маляров
59'
53'
Желтая карточка
А. Самсонов
46'
Замена
А. Померко
️️️️
П. Седько
Желтая карточка
С. Серченков
32'
27'
ГОЛ! 1:1!
А. Калмыков
Замена
С. Серченков
️️️️
Н. Кипиани
25'
18'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
А. Кравчук
13'
Желтая карточка
П. Седько
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Бериашвили
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
14
Федор Первушин
ЦЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Ротор
34
Никита Репин
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
20
Игорь Школик
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
20
Алексей Померко
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
3-1-2-3-1
96
Обухов
14
Первушин
4
Бериашвили
3
Мартынов
6
Макаров
7
Маляров
21
Махатадзе
7
Кипиани
7
Чуканов
88
Ташаев
9
Муллин
3-3-2-1-1
16
Ботнарь
5
Шумских
22
Кожемякин
99
Евдокимов
11
Темников
35
Енин
44
Самсонов
52
Нетфуллин
21
Кравчук
26
Седько
90
Калмыков
7
Маляров
20
Школик
20
Школик
7
Маляров
7
Кипиани
8
Серченков
8
Серченков
7
Кипиани
21
Кравчук
10
Лебеденко
10
Лебеденко
21
Кравчук
26
Седько
20
Померко
20
Померко
26
Седько
90
Калмыков
20
Полубояринов
20
Полубояринов
90
Калмыков
11
Темников
7
Рязанцев
7
Рязанцев
11
Темников
Остались в запасе
Ротор
Торпедо
77
Роман Минаев
ЦФ
11
Олег Николаев
ЛВ
61
Илья Голосов
ЛЗ
34
Никита Репин
ВР
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
77
Роман Минаев
ЦФ
11
Олег Николаев
ЛВ
61
Илья Голосов
ЛЗ
34
Никита Репин
ВР
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Ротор - Торпедо
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Волгоград Арена
Новости команд
Все
Ротор
Торпедо
Игрок «Локомотива» может перейти в другой московский клуб
Вчера, 10:51
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Торпедо» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Ротора» на победу в матче 15-го тура
22 октября
Игрок «Локомотива» может перейти в другой московский клуб
Вчера, 10:51
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Мажич признал свою ошибку в связи с делом «Торпедо» – он верил в добросовестность судей
19 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+